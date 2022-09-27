CHP’den Erdoğan’a ‘hodri meydan’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri su faturaları üzerinden eleştiren açıklamalarına yanıt verdi. Torun, “Hodri meydan diyoruz. Kanun teklifimiz hazır. Samimiyseniz kabul edin, su faturaları düşsün” dedi.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası CHP'li belediyeleri hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

“ERDOĞAN BOZUK PLAK GİBİ”

Torun, şunları kaydetti: “Ülkede iğneden ipliğe her şeye zam üstüne zam yapan, vatandaşı yoksulluğa mahkûm eden Erdoğan, sıkıştıkça bozuk plak gibi belediyelerimize saldırmaya devam ediyor. Defalarca yanıt vermememize rağmen hala vatandaşın evine giren en düşük fatura olan su ücretlerini diline dolayarak, algı yaratmaya, vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Boşuna uğraşma Erdoğan. Ülkeyi nasıl batırdığını belediyelerimize saldırarak gizleyemezsin. Kaybettiğin oyları belediyelerimize saldırarak kazanamazsın.”

“BELEDİYELERİMİZ ELEKTRİK ZAMLARINI HALKA YANSITMIYOR”

Torun; belediyelerin, su temininde elektrik kullandığını ve belediyelerin kullandığı elektriğe son 9 ayda yüzde 200 zam yapıldığını belirterek şunları söyledi:

“Belediye başkanlığı yaptım diye övünen Erdoğan, anlaşılan su faturaları konusunda da cehaletini koruyor. Büyükşehir belediyeleri, arıtma ve atık su tesislerinde ve suyun hanelere pompalanması aşamasında elektrik kullanır.

İktidarın son 9 ayda belediyelerin kullandığı elektriğe yaptığı zam yüzde 200'ü buldu. Ankara'da ASKİ'nin bir yıllık elektrik maliyeti 646 milyon liradan, 1 milyar 800 milyon liraya yükseldi.

İstanbul'da İSKİ'nin bir yıllık elektrik maliyeti 2021'de 1,3 milyar lira iken, son zamlarla birlikte 2022 yılında 4 milyar TL'ye yükselecek. Ama buna rağmen bizim belediyelerimiz maliyetin altında fiyata su veriyor, zarar etmesine rağmen fahiş elektrik zamlarını vatandaşa yansıtmıyor.”

“ERDOĞAN ÖNCE KENDİ BELEDİYELERİNE BAKSIN”

Her belediyenin kendi nüfusuna ve maliyetlerine göre su tarifesi belirlediğini vurgulayan Torun, “Lafla peynir gemisi yürümez. Erdoğan samimiyse önce kendi belediyelerindeki su faturalarını düşürsün, yapabiliyorsa sıfırlasın. Hatay Büyükşehir Belediyemizde su birim fiyatı 4,88 TL iken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde su fiyatı 16,78 TL. Manisa ve Balıkesir belediyelerinin su ücretleri İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerimizden fazla.” diye konuştu.

“HODRİ MEYDAN”

Torun,“Belediyelerin kullandığı elektriğe yüzde 200 zam yapan, yerel seçimlerden bu yana fiyatları 4-5 kat artıran sizsiniz. Belediyelere ‘ticarethane' tarifesinden, yüksek fiyattan elektrik veren sizsiniz ve hala konuşuyorsunuz. Biz CHP olarak bu sorunun aşılması ve su faturalarının ucuzlaması için kanun teklifi hazırladık. Erdoğan'a hodri meydan diyoruz. Kanun teklifini kabul edin, tüm belediyelerde su faturaları düşsün. Samimiyetinizi de tüm millet görsün.” İfadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP'li belediyeleri hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı? Bir yol yapmaktan acizsiniz. Medeni olmak başka, gayri medeni olmak bambaşka bir şey. Siz gelirken suyu ucuzlatacağınızı söylemiştin şimdi suya zam yapıyorsunuz. İşte İstanbul’un belediye başkanı olduğum zaman sizler suyun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorsunuz. Sular akıyor muydu? Bütün bu işleri hallettik mi? Suyu ucuz fiyata İstanbul halkına verdik 1994’de. Bizden önce yine CHP vardı. Onlarla suyu bulmak hak getire.”

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