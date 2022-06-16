CHP’den Erdoğan’a: Hodri meydan, hadi ispatla

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın altılı masayı hedef alarak "Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz" sözlerine CHP'den yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada altılı masayı hedef alarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da gündeme getirilen iddiayı yineleyip, “Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz” dedi.

CHP’DEN SERT YANIT

CHP'den Erdoğan'a yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’a cevaben şu ifadeyi kullandı:

* “Soylu bu iftirayı atmış, cevabını almıştı. O günden beri iftirasını ispatlayacak hiçbir kanıt ortaya koyamadı. Şimdi Tayyip Erdoğan sahiplenmiş aynı yalanı atıyor.

* Rehberi Suçişleri Bakanı olanın vay haline. Müfterilik partinizin genlerine işlemiş. Hodri meydan, hadi ispatla!”

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