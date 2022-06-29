CHP’den Erdoğan’a NATO tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazından vazgeçmesiyle ilgili olarak, "Böyle çıkıp sürekli bir efelenip, sonra çark eden bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ben metni okudum. Burada ben şunu hissettim: Biden'la görüşme öncesi ya Biden'a bir jest yaptı ya da bu Biden'la görüşmeyi sağlayabilmek için çark etti" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

“TBMM TMSF'Yİ ARAŞTIRSIN”

TMSF’deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili konuşan Altay, şunları söyledi;

*TMSF ile ilgili daha dün Sayın Genel Başkanımızın 20 milyon avroluk bir yolsuzluktan bahsetti. Bunların cezai, hukuki efendim hiçbir mali, hatta idari hiç sorumlu olmayacak. Sanki bunlar darbecilerle göğüs göğse mücadele etmiş, tankın önüne durmuş gibi bir imtiyazla TMSF yöneticilerine bu imtiyazı onlara veriyorsun.

*Sayın Canikli bir açıklama yapmış, ‘şahsı buldum' demiş. İyi ya, şahsı bulduysan, şahıs çıksın, millete bir izahat versin. İki hafta önce bu konuyla ilgili TBMM'ye getirilen araştırma önergesini niye reddettiniz? Niye?

*Madem kendinize güveniyorsunuz ve bir şey daha söyleyeyim Sayın Canikli’ye: Bu kadar kendinden eminse, Sayın Kılıçdaroğlu hakkında dava da açsın. Ama bir mertlik de yapsın; Meclis Araştırma Komisyonu kuralım, bu iddiaları burada teker teker araştıralım.

*Evet, bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu artık etin değil, tuzun koktuğu yer ve bu konuda CHP olarak TMSF yetkililerinin iş ve işlemlerinden dolayı idari, mali, cezai, adli muafiyetini Anayasa Mahkemesi’ne bugün acil olarak götürüyoruz.

“ERDOĞAN İMZASINDAN HABERSİZ”

Meclis’teki ek bütçe görüşmelerine de değinen Altay konuşmasına şöyle devam etti:

*Erdoğan, Meclis’e bir bütçe gönderdi. Bütçeyi gönderirken şöyle bir konuşma yaptı. Tam kendi konuşmasından okuyayım: “Meclis’te görüşülmekte olan ek bütçede giderlerin 880 milyar lira, gelirlerin ise 1 trilyon 80 milyar lira artırılması öngörülmektedir. Ek bütçede gelirler kaleminden 200 milyar liralık bir artış olmaktadır.

*Böylece yılbaşında öngörülen bütçe açığı 278 milyar liradan, 78 milyar liraya düşüyor' diyor. Erdoğan böyle diyor da yemin ederim şu Meclis’e gönderdiği bütçeden haberi yok. Teklifin 2’nci maddesinde personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları, devlet prim giderleri ve vesaire için de yüzde 40 ek koyuyor.

*Bununla birlikte giderler, 1 trilyon 80 milyar 515 milyon Erdoğan. Erdoğan yok da danışmanları bunu görsün. 1 trilyon 80 milyar. Yani bütçe açığı falan düşmüyor, bütçe açığı yine 278 milyar olarak kalıyor Erdoğan.

*Hayır, sen bunu biliyor da bunu yapıyorsan millete yalan söylüyorsun. 1 trilyon, 80 milyardan bahsediyoruz. Ne oldu? Yıl sonunda 9.8 öngördüğün enflasyon, şimdi 73. Daha da Allah muhafaza artacak gibi duruyor.

“ASGARİ ÜCRET 6770 TL OLMALI”

Altay, asgari ücret artışına ilişkin, “Temmuzda asgari ücretin artması lazım. Ocakta asgari ücret 4253 TL yapıldığında, açlık sınırı 4013 liraydı; yani asgari ücretli, açlık sınırının 240 lira üstünde para alıyordu, yani yüzde 6 daha fazla para alıyordu. Hesap açık… Şimdi de açlık sınırının yüzde 6 üstünde asgari ücretlini temmuz ayında asgari ücreti bu noktaya getirmek zorundasın. Bu ne demek? Açlık sınırı 6391, üstüne de yüzde 6 koyacaksın; asgari ücreti temmuz ayında 6770 lira yapacaksın. Milletin sırtına 925 milyar liralık vergi ve zam yüklerken, asgari ücreti burada tutamazsın. Bu asgari ücret 6770 lira olmak zorunda.” dedi.

“ERDOĞAN, BİDEN’LA GÖRÜŞMEYİ SAĞLAYABİLMEK İÇİN ÇARK ETTİ”

Altay, NATO zirvesi ile ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:

*Dış politikada dikkatli bir dile ihtiyaç var. Öyle aklınıza geleni pat diye söyleyemezsiniz. Söylerseniz ne olur? Maskara olursunuz. Kendisi değil miydi ‘Ben başta olduğum sürece bunlar NATO’ya giremez' diyen? Dedi değil mi, efelendi.

*Ha bunun efelenmelerine alışkınız biz. ‘Bu can, bu tende olduğu müddetçe Brunson sen gidemez, vermem' demişti, sonra özel uçakla gönderdi. ‘Biz ahmak mıyız?' demişti Arabistan’a, Veliaht Prens ile sarılmaları dillere destan oldu.

*‘15 Temmuz’un arkasındaki şerefsizler' denmişti Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 3-5 kuruş için kanka oldular. İsrail Başbakanına ‘one minute' dedim diye caka sattı, ‘sonra ben onu moderatöre dedim' dedi. Böyle çıkıp sürekli bir efelenip, sonra çark eden bir Erdoğan’la karşı karşıyayız.

*Ben metni okudum. Metin temenniden, belli kararlılıkları vurgulamak ile birlikte burada ben şunu hissettim: Biden’la görüşme öncesi ya Biden’a bir jest yaptı ya da bu Biden’la görüşmeyi sağlayabilmek için çark etti. Şunu söyleyeyim, peşinen söyleyeyim: Teröre karşı NATO’nun ortaklaşabilmesi, CHP bakımından memnuniyet vericidir. Biz CHP olarak teröre destek veren bütün ülkelerle ilişkilerde tavırlı ve refleksi olmaktan yanayız.

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