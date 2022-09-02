CHP’den Erdoğan’a su faturası yanıtı

CHP'li Seyit Torun, su faturaları üzerinden belediyeleri eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi. Erdoğan’a, “Orada dur” diye seslenen Torun, “Belediyeler suyu elektrik kullanarak evlere ulaştırır. Belediyelerin kullandığı elektriğe sadece son 9 ayda yüzde 200 zam yapan, yerel seçimlerden bu yana fiyatları 4-5 kat artıran sensin” dedi.

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CHP’de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“GENEL BAŞKANIMIZA CEVAP VEREMEYİP BELEDİYELERE SALDIRIYOR”

Seyit Torun, şunları söyledi:

* “Genel Başkanımızın KHK mağdurları ile ilgili açıklaması karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen Erdoğan, çareyi yine belediyelerimize saldırmakta bulmuş. Bu ülkede tarihin en ağır zamlarını yapan, daha birkaç gün önce elektrik ve doğalgaz fiyatlarını yüzde 20 arttıran Erdoğan, vatandaşın su paralarında ciddi sıkıntı içinde olduğunu söylemiş.

“ORADA DUR ERDOĞAN”

* Ama orada dur Erdoğan. Anlaşılan İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım diye övünüp, belediyelerin suyu nasıl temin ettiğini dahi bilmiyorsunuz. Biz size öğretelim. Belediyeler şebeke suyunu pompalayarak evlere ulaştırmak için elektrik kullanır. Elektrik maliyetlerin artması mecburi olarak su faturalarına yansır.

* Belediyelerin kullandığı elektriğe sadece son 9 ayda yüzde 200 zam yapan, yerel seçimlerden bu yana fiyatları 4-5 kat artıran sizsiniz. Elektrik tarifesinde belediyeleri ‘ticarethane' olarak gören ve yüksek fiyat uygulayan sizsiniz. CHP olarak, tüm belediyeleri avantajlı bir elektrik tarifesine geçirmek ve ticarethane ayıbına son vermek için hazırladığımız kanun teklifini yok sayan da sizsiniz.

“VATANDAŞLA ALAY EDİYORLAR”

* Tüm bunlara rağmen, hâlâ vatandaşın evine gelen en düşük fatura olan su faturaları üzerinden belediyelerimizi eleştirmek, vatandaşın aklıyla alay etmektir. Hele ki tüm bun gerçekleri bilerek, sadece algı yaratmak ve ülkeyi nasıl batırdığınızın üstünü örtmek için gerçekleri çarpıtmak ise riyakârlıktır. Ama boşa çırpınma Erdoğan, bu ülkeyi nasıl batırdığını gizleyemezsin.

“SAMİMİYSEN KANUN TEKLİFİMİZ HAZIR”

* Şunu da bil Erdoğan: Belediyelerimiz bu fahiş elektrik zamlarına rağmen, artan maliyetlerin tamamını vatandaşa yansıtmamak için direniyor. Zarar etmesine rağmen mücadele ediyor. Eğer ki milleti yoksulluğa mahkum eden biri olarak, ülkenin tek sorununu su faturalarında görüyorsan, sana bir çağrımız var. 23 Mart 2022 tarihinde verdiğimiz kanun teklifi Meclis'te bekliyor. Eğer samimiyseniz kanun teklifini kabul edin, ikinci gün faturalar düşsün. Ne kadar dürüst olduğunuzu da bu millet görsün.”

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