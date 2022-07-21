CHP’den Erdoğan’a yanıt: Belediyelerimize gölge etme…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Erdoğan'dan bir ricamız var: Sen belediyelerimize gölge etme, başka ihsan istemiyoruz. Senin kerametine, himmetine belediyelerin ihtiyacı yok, gölge etme. Sen bulunan dış kredileri engelleme, takoz olma yeter" ifadelerini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“MECLİSİ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAĞIZ”

TBMM’de sağlık meslek örgütleriyle yaptıkları toplantı hakkında konuşan Altay, şunları söyledi:

*Acil ek caydırıcı önleme ihtiyacımız var. Bunun için yasal bir düzenleme ihtiyacımız var.

*Sağlık sisteminin bütünüyle masaya yatırılmasına acil ihtiyaç var.

*Dünkü toplantıda Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanları, meslek örgütleri ve sağlık çalışanları sendika yöneticilerinin talepleri doğrultusunda, onlardan gelecek bir metne de bağlı kalarak caydırıcılığı arttıracak bir kanun teklifini çalışıyoruz. Çalışıyoruz derken, öyle haftalarca değil, cumartesi günü bitireceğiz.

*Aynı şekilde bugün biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi’nin üç grup başkanvekilinin imzasıyla sağlık sisteminde yaşanan başta şiddet olmak üzere sorunların görüşülmesi için bir genel görüşme önergesini de önerisini de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduk. Şimdi bu, şu demek:

*Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni muhtemelen pazartesi günü bu konuları görüşmek, verdiğimiz kanun teklifini ve genel görüşme önergesini görüşmek üzere toplantıya çağıracağız.

*Bu kesinlikle bağcı dövmek değil. Buradaki niyet -atalarımızın söylediği şeyde söylüyorum- üzüm yemek derdindeyiz. Hükümeti yıpratmak, buradan siyasi bir çıkarım elde etmek peşinde değiliz.

*Toplum gerilmiş, biz burada artık sağlık çalışanlarının hak etmediği bu muameleye karşı devletin alması gereken tedbirlerin neler olduğunu, devletin önüne koymanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevi olduğu bilincindeyiz.

ERDOĞAN’A SESLENDİ: BELEDİYELERİMİZE GÖLGE ETME

Açıklamalarını Ankapark ile ilgili sürdüren Altay şunları söyledi:

“801 milyon dolar bugün açıldı Ankara’da basına. Türk parasına çevirdi çocuklar, 14 milyar TL’lik oyuncak çöplüğü. Ak Parti’nin belediyecilik anlayışı bu işte Ankara’da. Neresi orası? Ankapark. 14 milyar TL’lik dünyanın en büyük oyuncak çöpünü görmek isteyenleri de Ak Parti döneminde yapılan ve çürümeye terk edilen oyuncak çöplüğüne bekliyoruz.

Gidin bakın; dinozor çöplüğü, dinozor çöplüğü… Erdoğan’dan bir ricamız var: Sen belediyelerimize gölge etme, başka ihsan istemiyoruz. Senin kerametine, himmetine belediyelerin ihtiyacı yok, gölge etme. Sen bulunan dış kredileri engelleme, takoz olma yeter” ifadelerini kullandı.

NEBATİ’NİN AKRABASININ THY’YE ATANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin akrabasının Türk Hava Yolları’nda ikram başkanı olarak atanmasına sert çıkan Altay şöyle konuştu:

“Maşallah nepotizm son sürat devlette devam ediyor. Ben de hayırlı olsun diyorum Sayın Mahmut Nebati’ye. Ama benim de evladım var, okulu bitireli 2.5 sene oldu. daha işi yok, daha işi yok… Bu ne? Bu olmuyor işte, bu olmuyor.

Belki bu beyefendi, Mahmut Bey bu görevin gerektirdiği niteliklere sahip de olabilir. Bu olmaz, bu doğru değil. Yakışık almaz. Bunlara tamah etmemek lazım, bunlara tevessül etmemek lazım.

Devletin ciddiyetini korumak ve devleti herkesin devleti, bir grup azınlığın, bir zümrenin, bir ailenin devleti yapmamak lazım. Devleti lekelememek lazım. Devlet hepimiz için kutsaldır, devleti lekelemeyin” diye konuştu.

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