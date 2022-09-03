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CHP’den Erdoğan’a Yunanistan tepkisi: Adalar sen şarkı söylerken işgal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tepki gösterdi. Tezcan, “Adalar sen şarkı söylerken işgal edildi" dedi.

Latif SANSÜR
Yayınlanma: 16:54 - 03 Eylül 2022 Güncellenme:
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CHP’den Erdoğan’a Yunanistan tepkisi: Adalar sen şarkı söylerken işgal edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de yaptığı konuşmada “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, sosyal medyadan tepki gösterdi.

“NİHAYET İKRAR ETTİN”

“Şimdi derdin vatan mı, seçim mi” diye soran Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

“Nihayet ikrar ettin. ‘Bir gece ansızın…’ şarkısını bırak. Yirmi yıl gözünün önünde adalar işgal edilirken neden sustun? Uyarılarımıza neden kulak asmadın? Sen şarkı söylerken işgal edildi adalar Erdoğan. Şimdi derdin vatan mı, seçim mi? Geliyor gelmekte olan…”

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