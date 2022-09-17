CHP’den mağdur olan üreticiler için kanun teklifi

Manisa’da geçtiğimiz günlerde sağanak yağışlar sebebiyle sergideki üzümü zarar gören ve TMO’ya üzümünü veremeyen üreticilerle bir araya gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal ile birlikte Manisa'da AKP'nin kalesi olan Şehzadeler ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinde üzüm üreticilerini ziyaret etti.

CHP'li Özel, geçtiğimiz günlerde sağanak yağmur sebebiyle sergideki üzümleri zarar gören ve TMO'ya üzüm veremeyen üzüm üreticilerinin sıkıntılarını dinledi.

“ŞUANA KADAR İKTİDARDAN YANIMAZA GELEN OLMADI”

AKP'nin kalesi olan Yeşilköy mahallesinde üzüm üreticiliği yapan Seydi Ahmet Yavuzer, geçtiğimiz günlerdeki sağanak yağış sebebiyle sergideki üzümlerin büyük zarar gördüğünü, yağıştan kurtardıkları üzümleri ise satacak yer bulamadıklarını ifade etti.

Üretici Yavuzer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Geçtiğimiz günlerdeki sağanak yağmurdan en çok etkilenen bizleriz. Neredeyse üzümlerimizin büyük bir bölümü zarar gördü.

*Ancak ne olursa olsun elimizde kurtardığımız üzümleri TMO'nun almasını istiyoruz. İktidardan şuana kadar yanımıza gelen olmadı.

*AKP'li hiçbir milletvekillerinden ses yok. Biz bu üzümü 21-22 liraya mal ediyoruz. Üzümü bunun altında satış bizi zarar ettirir.

*TMO'nun bir an önce bu üzümlerimizi almasını talep ediyoruz. TMO'dan randevu alamıyoruz. Tüccar ise 9 liraya, 10 lira fiyat veriyor.

*Bu fiyat bizi zarar ettirir. Ne yapacağımızı şaşırdık. Biz şuanda bir enkazın altındayız. Bizim sesimizi duymayana artık oy filan yok.

Bizim valiliğe çıkıp sesimizi duyurmak istiyoruz. Derdimizi valiye anlatmak istiyoruz.

Üzümünü satamadığı için borçlarını ödeyemediğini dile getiren üretici Bayram Atilla ise şöyle konuştu:

*Kapı kapı dolanıyoruz, ancak üzümümüzü satamıyoruz. Kimisi 9 lira, kimisi ise 10 lira fiyat veriyor.

*Ancak fiyat verende iki ay vadeli fiyat veriyor. Amele gönderdik para veremedik. Mazotçuya, kahveciye borcumuz var veremiyoruz.

*Şuanda satacağım üzümün parası amale parasını bile kurtarmayacak. Ona soruyoruz ‘Bu üzüm bize gelmez' diyor. Çünkü bozuk diyor diye üzümü almıyorlar.

“SENEYE BAĞLARIMIZI KÖKLERİZ”

Bu yıl 60 ton üzüm eritmesine rağmen sağanak yağış sebebiyle 30 ton üzümünü kurtarabildiğini dile getiren üretici Osman Özdemir ise sıkıntısını şu sözlerle ifade etti:

*Kurtardığım 30 ton üzümümü satamadım. Tarım Kredi'ye borcumuz var. Ziraat Bankası, Tarım Kredi kapımıza dayanacak. Öreyemezsek, bizi icraya verecek.

*Bu sene 50 ton üzüm alacağımız yerden bu sene 20 ton üzüm aldık. Bunu 10 liradan satarsam 200 bin lira.

*Bu 200 bin lira bizim girdilerimizi, borçlarımızı karşılamaya yetmez. Bırak borçları bu para yemene yetmez.

*Borçlarımızın ertelenmesi gerekir. Eğer bu şekilde sürerse bağcılık bile yapamayacağız.

*Seneye bağlarımızı kökleriz. En azından masraf bile etmeyelim. Şunda alacaklı bankaların telefonlarını bile açamaz hale geldim.

3,5 ton üzümünü satamadığını getiren üreteci Mehmet Kurt ise, iktidara seslenerek şöyle konuştu:

*40 yıldır üzüm üreticisiyim. Geçen seneye kadar üzümümüzü alıyorlardı. Bu sene kimse almıyor. Bizim isteğimiz bari en azından ürettiğimiz üzümümüzü maliyetine almaları.

*Biz çiftçi olarak hiç kimseye borçlu kalmak istemiyoruz. Çünkü ülkenin en dürüst kesimi çiftçiler.

*Amele, ilaç, gübre aldığımız yerler, mazotçu bizden para bekliyor. Herkes para bekliyor. Ama biz üzümümü satamıyorum.

*Ben bir kuruş bile kredi kullanmadım. Ancak en azından zararımı ödesinler. Biz anlımızın terini istiyoruz. En azından benim ödediğim vergiyi geri versinler.

“BU ENKAZI DEVLET KALDIRACAK”

Üreticilerin yaşadığı sıkıntıyı dinleyen CHP Grup başkanvekili Özgür Özel, üzüm üreticisinin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu ve devletin acil üreticiye sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

CHP'li Özel üreticilere yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

*Üreticilerimiz geçtiğimiz günlerde sağanak yağmurlar sebebiyle bir afet yaşadı. Üreticilerimizin kendi gücüyle bu afetin olumsuz etkilerinin altından kalkması mümkün değil.

*Bu işin ucundan devlet tutacak ve enkazı devlet kaldıracak. Afet köylülerin veya şahısların kendi başına baş edebileceği bir şey değil. Bu yüzden üreticinin yaşadığı bu afete devlet gelecek ve müdahale edecek.

*Bu işin şuanda birkaç tane muhatabı var. Bir tanesi devlet. Her ne kadar son yıllarda AKP, devlet ile parti ayrımını ortadan kaldırmış olsa da yine ilk muhatap devlettir.

*Diğerleri ise iktidar ve muhalefettir. İktidar talep edilecek makam. Üretici talep edecek bizde üreticinin sesini iktidara duyuracağız.

*Devlet ne AKP'nin, ne MHP'nin ne CHP'nin nede bir başkasınındır. Devlet hepimizin. Ekmek, su veya bir başka bir şey alırken vergi ödüyoruz.

*Niye bir yerde para biriksin, devlet güçlü olsun ve başı sıkışına yardım etsin. Bu nedenle devletin sıkıntı yaşayan üreticinin yanında olması lazım.

“KANUN TEKLİFİ HAZIRLIYORUZ”

CHP'li Özel konuşmasının devamında, doğal afetlerden dolayı sıkıntı yaşayan hem Manisalı üzüm üreticisinin hem de Türkiye genelindeki birçok üreticinin sorununa çare bulunması için parti olarak bir kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı.

CHP'li Özel hazırlanan kanun teklifi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

*1996-1997 yılında afet yaşayan üzüm üreticisinin üzümlerini Ecevit'in bir talimatıyla devlet aldı. Borçları erteledi ve yüzü güldürmedi ama ağlamayı kesti.

*İflası, traktörlerin satılmasını engelledi. Üzümcünün yaşadığı sıkıntıyı şu şekilde çözecekler; Gelecekler ‘Biz bu üzümü alıyoruz' diyecekler.

*Vicdanlı ve insaflı bir fiyat verecekler ve bu üzümü 10-12 lira değil, 20 liranın altında olmadan üzümcünün derdini çözecek şekilde almaları gerekir.

*Bunu üstüne başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere bankalardaki üreticinin zira kredilerin faizlerinin silinmesi, anaparanın da birkaç yıla bölünmesi gerekir.

*Biz bu konuda kanun teklifi hazırlayacağız. Bu konuda partimizdeki danışmalarımız çalışıyorlar.

*Kanunların genelliği ilkesi diye bir şey var. Sizi kurtaracak ve genele şamil olacak bir şekilde yazmamız gerekir.

*Bu hafta sonu çeşitli çalışmalarımızı yaptıktan sonra kanun teklifine son şeklini vereceğiz. Hazırladığımız kanun teklifini ilçe başkanlıklarımıza yolacağız.

*Kanun teflimiz ilçelerdeki kahvehanelere asılacak ve üreticimizde görecek. Ayrıca bu konuyu mecliste gelecek hafta basın toplantısında enine boyuna bir kez daha gündeme getireceğiz.

*Faizler silinmeden, ana para bölünmeden, üzümü makul bir fiyat verilmeden bu iş çözüme kavuşmaz.

CHP'li Özel son alarak, üreticilerin Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile görüşme talebine karşılık Vali Kadeniz'i telefonla arayarak randevu aldı.

CHP'li Özel, üreticiler için önümüzdeki Salı gününe Vali Karadeniz'den randevu aldığını ifade ederek, “Bu üzüm üreticisine yapılan zulüm. Bu işin sonu çok kötüye gidiyor. CHP olarak üreticilerin arkasındayız. Vali bey randevu verdi Salı günü 14.30. Sıkıntılarını dinleyecek. Vali beyinde yaşanan sıkıntıyı ilgili bakanlıklara ve ilgili yerlere ileteceğine inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'li Özel ve beraberindekiler üreticilerin römorklarında bekleyen kuru üzümleri inceledi.

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