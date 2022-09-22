CHP’den Marmaris yangını açıklaması: ‘Birileri organize bir çete kurmuşa benziyor’

Marmaris’te dün öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alınan yangına gece görüşlü helikopterlerin müdahale etmediğini belirten CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye sorular yöneltti. Alban, “Birileri organize bir çete kurmuşa benziyor” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Marmaris'te dün öğle saatlerinde çıkan ve yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alanın yangına gece görüşlü helikopterlerin müdahale etmediğini söyledi.

Alban, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, “Marmaris yanarken ormandan sorumlu Bakan, özel jetle Adıyaman'da ne işin var? Neden programını yarıda kesip dönüp gelmedin? Yangın mahallinde şu an kim var? Gece yangına müdahale eden helikopterlerin neden sözleşmeleri bitti ve gönderildi?” diye sorarak, “Birileri organize bir çete kurmuşa benziyor” dedi.

Yangın sürerken bölgede inceleme yapan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, yangına gece havadan müdahale edilmediğini söyledi.

“BÜYÜK BİR İHMAL VE KASIT VAR DEMEKTİR”

Gece saatlerinde yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP'li Alban şunları kaydetti:

“Tarım-Orman İş Sendikası tarafından, bu yaz boyunca yangınlara müdahale eden gece görüşlü helikopterlerin, hizmet alım işinin 2 gün önce bittiği öne sürüldü. Savunma Sanayi Başkanlığı, hizmet alımı için yeni bir ihale açmamış. Gece orman yangınına müdahale edilemedi bu yüzden. Ben tüm gece yangın bölgesindeydim. Gece havada uçan helikopter görmedim.

Bütün gece orman yandı, kaderine terk edildi. Bu yangınlardan çıkan tomruk ihalesinde büyük bir rant var. Birileri organize bir çete kurmuşa benziyor. Bizim her orman yangınında ciğerimiz yanarken, birilerinin cebi doluyor. Marmaris'te yüzlerce hektar alan orman yanarken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, özel jetle Adıyaman'a gitti.

Kendine özel jet bulabilen Orman Bakanı, ormanı gece söndürecek helikopter bulamadı. Çünkü ihale yenilenmedi, hizmet alımı yapılmadı. Orman bütün gece yandı, söndürmekle görevli iktidar partisi AKP ve onun Orman Bakanı izledi. Marmaris bir yılda 3. Kez yanıyorsa burada büyük bir ihmal ve kasıt var demektir.”

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