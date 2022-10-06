CHP’den Muhterem İnce’ye tepki

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Sayıştay üyesi Muhterem İnce'ye CHP'den tepki geldi.

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TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi.

İNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İnce, “Sayıştay'da teşrik-i mesaide bulunduğumuz kıymetli Sayıştay Üyeleri ve Gazi Meclisimizdeki saygıdeğer Milletvekillerinin büyük teveccühleri ile Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak seçilmiş bulunuyorum. Rabbim, hukuk ve adalet yolculuğunda bu güvene layık olmayı nasip etsin” dedi.

“BU HÜLLEYİ DE HÜLLEYE TBMM’NİN ALET EDİLMESİNİ DE KINIYORUZ”

İnce’nin bu paylaşımını alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu ifadeleri kullandı;

“Milletle de bu kadar dalga geçme be Muhterem… Hülleyle önce Sayıştay’a, sonra AYM’ye seçildiğini bilmiyor muyuz. 3 ay kalıp bir sayfa çevirmediğin Sayıştay’da ne mesaisinde bulundun da üyelere teşekkür ediyorsun. Bu hülleyi de hülleye TBMM’nin alet edilmesini de kınıyoruz.”

BAKAN SOYLU’DAN KUTLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnce için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “Kıymetli çalışma arkadaşım ve kardeşim Sn. Muhterem İnce Beyefendi’ye, Gazi Meclis’imizde yapılan oylamayla seçildiği Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin kendisine, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin” ifadelerini kullandı.

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