CHP SADAT’ı Meclis gündemine taşıdı

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, SADAT’ın faaliyetlerinin araştırılması ve seçim güvenliğini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Araştırma önergesinin gerekçesinde, Bu şirketle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Cumhurbaşkanlığı’nın, Genelkurmay Başkanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın ne gibi ilişkileri olduğunun açıklığa kavuşması ve kamuoyunun bu konuda aydınlatılması şarttır” ifadeleri kullanıldı.

Başak KAYA

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CHP, SADAT'ın faaliyetlerinin araştırılması ve seçim güvenliğini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi için TBMM'ye Araştırma önergesi verdi.

Önergede ‘'Suriye'deki iç savaş sürecinde ve bu ülkeden yaşanan sığınmacı akınında büyük rol oynadığı belirtilen SADAT ile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhurbaşkanlığı'nın, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve MİT Başkanlığı'nın ne gibi ilişkileri olduğunun açıklığa kavuşması gerekmektedir'' denildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergede,

''SADAT'ın keskin nişancılık, gayrı nizami harp, meskun mahal operasyonları, tank avcılığı eğitimleri verdiği belirtilmekte ancak bu eğitimleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verip vermediği, yurtdışında hangi ülkelerde eğitimler verdiği konusunda bilgi bulunmamaktadır'' denilerek şu görüşler savunuldu:

PARAMİLİTER KURULUŞ

‘'Bir paramiliter kuruluş olarak değerlendirilen SADAT, sabotaj, baskın, pusu kurma, suikast ve tedhiş alanlarında da eğitim vermektedir.

Şirketin en büyük hisse sahibi olan ve daha önce Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevini de üstlenen Adnan Tanrıverdi'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Silahlı Kuvvetler'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin tüm önerilerinin hayata geçtiğine yönelik sözleri hafızalardadır.

Askeri yargının kaldırılmasından, Yüksek Askeri Şura'nın yapısına, Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasından askeri okulların yapısına kadar SADAT Şirketi'nin isteğiyle bir dizi değişiklik yapıldığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca Tanrıverdi'nin, başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası'nın yazım çalışmalarında da bulunmuş bir eski tuğgeneral olduğunun unutulmaması gerekmektedir

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