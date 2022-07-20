CHP’den şiddete maruz kalan kadınlara çağrı: Yalnız değilsin, biz varız

CHP, resmi sosyal medya hesabından şiddete ve tacize maruz kalan kadınlara seslenerek, Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen Yaşam Hak uygulamasına başvurulması çağrısında bulundu.

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CHP resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şiddete ve tacize maruz kalan kadınlar için başlatılan Yaşam Hak projesinin tanıtımı yapıldı.

“YALNIZ YÜRÜRKEN TEDİRGİN OLUYORSAN, OTOBÜSTE SON YOLCU İKEN ÜRKÜYORSAN…”

CHP’den yapılan açıklamada, “Yalnız yürürken tedirgin oluyorsan, otobüste veya dolmuşta son yolcu iken ürküyorsan 444 82 85'i ara. CHP Kadın Kolları'mızın hayata geçirdiği Yaşam Hak projesi kapsamında telefonun ucundaki kız kardeşin, sen kendini güvende hissedene kadar sana eşlik etsin!” denildi.

CHP, sosyal medya paylaşımında “Yalnız Değilsin, Biz Varız” etiketini kullandı.

YAŞAM HAK PROJESİ

Cumhuriyet Halk Partisi, 81 ildeki kadın kolları ile birlikte yürütülen proje kapsamında, genel merkezde 7/24 çalışan bir çağrı merkezi kurdu. 21 baro ve 12 tabip odası ile protokol imzalandı.

Yaşam Hak'a telefon numarası ve mobil uygulama üzerinden başvuran kadınlara, Barolar, Tabipler Odası ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile imzalanan protokoller çerçevesinde ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuluyor.

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