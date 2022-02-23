CHP’den Soylu’ya Gülistan Doku yanıtı: Şovu bırak, görevini yap

Gülistan Doku'nun bulunması için başlattıkları nöbeti Ankara'ya taşıyarak Adalet Bakanlığı önüne giden Doku ailesinin gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. 'Ölüm üzerinden siyasi istismar' yapıldığını savunan İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye'de kaç IŞİD, El Nusra, El Kaide militanı olduğunu bilmeyen, sınırları yolgeçen hanına çeviren Soylu'nun gücü aylardır kayıp olan Gülistan Doku'nun çaresiz anne, babasına yetmiş. Anne, babayı gözaltına almışlar. Soylu, şovu bırak, görevini yap! Gülistan'ı bul!" dedi.

Sozcu.com.tr

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5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi başlattıkları ‘Adalet Nöbeti'ni geçtiğimiz günlerde Ankara'ya taşımıştı. Doku ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşüp CHP, İYİ Parti, HDP grup toplantılarına katılmıştı. Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku, bugün Adalet Bakanlığı önüne giderek randevu talebinde bulunmak istedi. Polis tarafından engellenen Doku ailesi gözaltına alındı. Yaşanan olayın ardınan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu. Soylu, “İftira ve yalanı sistematik hale getirmiş; iftira atmak için ‘ajanslar’ kurulmuş ‘siyasetçi’ler ve yıllardır siyasi sahada örgüt sözcülüğü yapanlardan etik davranış ve hakkaniyet beklemiyoruz. Ancak iftira ve yalanın kamusallaştırılması Türk Siyaseti açısından kaygı vericidir” ifadelerini kullandı.

“ÖÇ ALMA DUYGUSU”

Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak, “Ölüm üzerinden yaptıkları istismar, siyasi rant adına siyaset sorumluluğundan ve insani değerlerden ne denli uzaklaşıldığının; ilgili tüm birimleriyle yapılması gereken ne varsa yapan devletimize karşı bitmeyen bir öç alma duygusunun, açık bir tezahürüdür” dedi.

YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Soylu, Gülistan Doku'yu arama çalışmalarıyla ilgili şu bilgilendirmede bulundu,

“5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arama çalışmalarına başlanmış, Tunceli ilindeki tüm giriş çıkış noktalarındaki MOBESE kameraları ve 863 araç geçişine ait PTS kayıtları taranmıştır. Soruşturma boyunca bilgi sahibi 219 kişi, 2 müşteki ve 1 şüpheli ile görüşme yapılmış, araç kameraları ve HTS kayıtları dahil eldeki bütün alternatifler titizlikle incelenmiştir.

5 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde; Gülistan Doku’nun en son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bulunan Sarı Saltuk Viyadüğü (Dinar Köprüsü) üzerinde görüldüğü, görgü tanıklarının beyanı ve araç kamerası görüntüsü ile tespit edilmiştir. Telefon sinyalinin köprü üzerinde kesildiğinin tespit edilmesi üzerine, su altı ve su üstü arama çalışmaları, Tunceli Il Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz koordinesinde hızlıca başlatılmıştır. Arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü birisi yarım, birisi tam seviye olmak üzere iki kez boşaltılmış, su seviyesinin teknik olarak mümkün olan minimum seviyesine kadar indirilmesi sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalar, toplamda 261 gün sürmüştür.

Bütün bunların yanı sıra; Sarı Saltuk Viyadüğü(Dinar Köprüsü) civarı ile 1 km. üstü ve 1 km. baraj bendine doğru su altı ve su üstü arama faaliyetleri icra edilmiş, baraj gölü botlarla günlük olarak taranmıştır. 15 Ekim 2020 tarihinde Uzunçayır Baraj Gölü’nden başlatılan ikinci tarama; Öğretmenevi’nden Uzunçayır Baraj bendine kadar row ve dalgıçlarla su altı araması şeklinde yapılmıştır. “

CHP’DEN YANIT: ŞOVU BIRAK, GÖREVİNİ YAP

CHP'den ise Soylu'ya yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, şöyle dedi;

“Türkiye’de kaç IŞİD, El Nusra, El Kaide militanı olduğunu bilmeyen, sınırları yolgeçen hanına çeviren Soylu’nun gücü aylardır kayıp olan Gülistan Doku’nun çaresiz anne, babasına yetmiş. Anne, babayı gözaltına almışlar. Soylu, şovu bırak, görevini yap! Gülistan’ı bul!”

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