CHP’den Süleyman Soylu’nun sözlerine peş peşe sert yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi'nden randevu talebi ve göç sorunuyla ilgili 3 sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saçmalamış" diye yanıt vermişti. CHP yöneticileri peş peşe açıklamalarla Soylu'ya sert tepki gösterdi.

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın göç paylaşımını “Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir” şeklinde eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi’nden randevu talep edeceğini açıklamış ve göç sorunuyla ilgili 3 soru yöneltmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na “Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor” diye yanıt vermişti.

“SOYLU YİNE ARSIZCA İFTİRALARINA DEVAM EDİYOR”

CHP’li yöneticiler, Soylu’nun açıklamalarına yanıt verdi. O yanıtlardan bazıları şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Ey Atama İçişleri Bakanı! On parmağında on kara herkese bulaştırmayı bırak, Genel Başkanımız 3 soru sordu. Laga luga etmeden cevap ver. Daha önce ortaya attığın zırva iddiaları da ispatla. İspatlamaman halinde nasıl anılacağını biliyorsun.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Soylu yine arsızca iftiralarına devam ediyor. Ey Soylu; Genel Başkanımız SGK’da tek bir yanlış hukuksuz iş yapmadı. Ama senin bakanlığında uyuşturucudan insan kaçakçılığına, hırsızlıktan tescilli dolandırıcılığa kadar her türlü suça bulaşıldı, devletin imajı karalandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: HADSİZ Suç İşleri Bakanı Genel Başkanımızın zerre kusuru olsa yargı elinizde, idare elinizde 1000 kez çıkarırdınız 20 yılda. Ama bakanlığı devrederken göreceğim seni korkudan dizlerin titreyecek… Bu güzel ülkeye ve insanlarına yaptıklarının hesabını bir bir soracağız senden!

“UNUTMA YARINA KALIR AMA ASLA YANINA KALMAZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Hadsiz Suç İçişleri Bakanı kanla kurulan ülkenin sınırlarını yolgeçen hanına çevirdin. Kadim devleti mafya bozuntularına, kara para aklayıcılara, uyuşturucu tacirlerine kol kanat gerer hale getirdin. Unutma yarına kalır ama asla yanına kalmaz.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Bırak zırvalamayı, terbiyesizliği. Sayın Genel Başkanımız 3 tane soru sordu çamura yatma. Sınırlarızın delik deşik edilmesine göz yuman o kurumlar sana bağlı. Ya yanıt ver işini yap ya da istifa et!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Sayın Genel Başkanımız millet adına sınırlarımızın nasıl kevgire çevrildiğini soruyor. Sorumluluk makamındaki Süleyman Soylu suçüstü yakalanmış her suçlu gibi cevap vermek yerine iftira atarak kurtulma telaşında. Ne yaparsanız yapın hesap vereceksiniz!

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