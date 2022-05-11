CHP’den taban fiyat açıklanmamasına tepki

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Adanalı çiftçilerin buğday hasadına başlayacak olmasına rağmen taban fiyatın açıklanmamasını ve TMO’nun yeniden ithal buğday ihalesi açmasını eleştirdi. Adanalı çiftçilerin seslerini duyuran Sümer, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Orhan Sümer, “İthal tarım Türkiye ekonomisinin sonu olacak” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ithal buğday ihalesi açmasına tepki geldi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Toprak Mahsulleri Ofisi son bir sene içerisinde ortalama 2 ayda bir buğday ve arpa ithalatı gerçekleştirdi. Ülkemizdeki verimli toprakların ekilememesinin, çiftçinin tarlasına küsmesinin, ithalat tarımının ülkede egemen hâle gelmesinin tek sorumlusu buğdayın doğduğu topraklarda yerli değil, ithal buğday satın alan AKP iktidarına elbette çiftçilerimiz ilk seçimde hesap soracaktır. Anadolu çiftçisi ürününü hasat etmeden, ithalata yönelen tarım yönetiminde mutlaka art niyet vardır” diye konuştu.

“SÖZDE YERLİ MİLLİ – TARIMDA İTHAL”

CHP'li Sümer, “Açıkladığı fiyat, piyasanın gerisinde kalınca içerden arpa ve buğday alamayan toprak mahsulleri ofisi özellikle 10 gün sonra Adana’da buğday hasadının başlayacak olmasına rağmen 17 Mayıs'ta gerçekleşecek ithal buğday ihalesi açıyor. Sözde yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidar tarım ürünlerinde sürekli olarak ithalatı tercih ediyor. Bu da çiftçinin toprağına küsmesine neden oluyor. Borç sarmalından bir türlü kurtulamamasına neden oluyor” dedi.

ANADOLU TOPRAKLARI BUĞDAYA KÜSTÜ

Orhan Sümer, “AKP İktidarının tarım politikaları ne yazık ki tüm tarım sektörünü toprağına küstürmüş durumda. Sürekli olarak ithal tarım politikalarının uygulanması, çiftçinin girdi maliyetlerinde destek verilmemesi tarımı bitirme noktasına getirdi. Artık kuşaklardır çiftçilik ile uğraşan büyük aileler arazilerini satıp başka sektörlere ya da sadece borçlarını ödeyip işi bırakmaya yöneliyorlar. AKP İktidarı uğraşa uğraşa Anadolu'nun kadim topraklarını buğdaya küstürmeyi başardı“ şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Reuters: Açıklanan paket konutta yüksek fiyatlara çözüm olmaz