CHP’den yüksek bilet fiyatları için Kanun Teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yolcu taşımacılığında, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bilet fiyatlarının yükselmesinin önüne geçilmesi için, firmaların aldıkları mazotun KDV ve ÖTV’den muaf tutulması istemiyle Kanun Teklifi hazırladı. Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun teklifinde yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının artan akaryakıt fiyatlarını bilet fiyatlarına yansıttığını bunun sonucu olarak yolcuların mağduriyet yaşadığını belirtti.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırladı.

Gürer, Kanun Teklifinde bir süredir ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz neticesinde enflasyon oranlarında yaşanan artış ve beraberinde gelen hayat pahalılığının ekonomik anlamda yurttaşları zorladığına dikkat çekti.

“CHP, ASKIDA BİLET UYGULAMASINI DESTEKLEDİ”

Ekonomik anlamda yaşanan bu olumsuz süreçte vatandaşların temel ihtiyaçlarından fedakârlık etme noktasına geldiğine işaret eden Gürer, şöyle konuştu:

“Örneğin yaz ya da bayram tatillerinde vatandaşlarımız memleketlerine ziyaretlerde bulunmakta ve tatil sürecinde çoğunlukla ulaşım için yolcu taşımacılığı yapan firmaları tercih edilmektedir. Ancak bilet fiyatlarına gelen zamlar sonrası alım gücü düşen vatandaş için tatilde memleketine ziyaret gerçekleştirmesi maddi açıdan bakıldığında ayın kalanında zorunlu ihtiyaçlarından kesinti yapması anlamına gelmektedir.

Bu ikilemi yaşayan vatandaşlar için devlet tarafından bayramlarda olsun destek verilmesi beklenirken bu konuda da ilk desteği Cumhuriyet Halk Partisi kadroları verdi ve askıda bilet uygulamasını destekledi. Çok sayıda öğrencinin memleket özlemlerini gidermesi adına başlatılan proje örnek bir yardım projesi olarak tarihe geçti. Ancak otobüs biletlerinde yaşanan fiyat artışları bayramdan sonra da hızla artış göstermektedir.”

“VATANDAŞ MEMLEKETİNE GİDEMEZ HALE GELDİ”

Gürer, “Yaz geldi. Vatandaş tatile gidemese de memleketine gitmek istiyor. İstanbul-Niğde'ye KDV dahil 150 TL den otobüs bileti 320 TL çıktı. Ankara'dan Niğde'ye 80 liradan bir yılda KDV dahil 160 liraya çıktı. İki kişi aile olarak yola çıksa gidiş geliş İstanbul Niğde arası emekli aylığının yarısı. Çoluk çocukla yolculuksa çok zor. Özel araç ile gitmek akaryakıt zamları ile iyice soruna dönüştü. Bu durumda her yıl yaz ayında memlekete gidebilmekte zora girdi” dedi.

Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yaşanılan pandemi dönemi ve sonrası mazot fiyatlarında yaşanan artışlar sonucu ortaya çıkan sorunlarına siyasi iktidar tarafından çözüm noktasında herhangi bir adım atılmaması süreci bu noktaya getirdiğini söyleyen Gürer, sözlerine şöyle devam etti:

“Sektörün en önemli girdi kalemi olan mazota gelen zamlar neticesinde bilet fiyatlarına aynı ölçüde zam yapmak zorunda kalmışlardır. Örneğin Niğde-Ankara arasında hizmet veren bir firma 88 litre mazot yakmaktadır. Toplam kat ettiği mesafe 318 km olması ve neticesinde de sadece yakıt gideri 1936 TL'ye denk gelmektedir. 1 Mayıs 2021 tarihinde ise aynı yolun sadece yakıt gideri 565 TL'ye denk gelmekteydi.

İki tarih arasında ise bilet fiyatları Ankara -Niğde arası KDV dahil 80 TL'den 160 TL'ye çıkması yakıt gideriyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır Yaz geldi. Vatandaş tatile gidemese de memleketine gitmek istiyor. İstanbul-Niğde'ye KDV dahil 150 TL den otobüs bileti 320 TL çıkması ve Ankara'dan Niğde'ye 80 liradan bir yılda KDV dahil 160 liraya çıkması vatandaşı yolculuk yapmaktan da alıkoyuyor.

İki kişi aile olarak yola çıksa gidiş geliş İstanbul Niğde arası emekli aylığının yarısı. Çoluk çocukla yolculuksa çok zor. Özel araç ile gitmek akaryakıt zamları ile iyice soruna dönüştü. Bu durumda her yıl yaz ayında memlekete gidebilmekte zora girdi.”

“FİYATLARIN MAKUL BİR SEVİYEYE ÇEKİLMESİ ÖNEMLİ”

Gürer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bilet fiyatlarında yaşanan artış herhangi bir geliri olmayan üniversite öğrencilerini ve asgari ücretle hayatını idame ettirmeye çalışan ve bayramdan bayrama memleket ziyareti yapmak isteyen dar gelirli vatandaşlarımızı ciddi şekilde etkilemektedir.

Konu hakkında sektörün önde gelen temsilcileri bilet fiyatlarında yaşanan artışın kaynağının mazot fiyatlarında yaşanan artışla gerçekleştiğini belirtirken süreç içinde mazot fiyatlarının takip edilerek fiyatların bu doğrultuda güncelleneceğine vurgu yapmaktadırlar.

Bilet fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilmesi adına yolcu taşımacılığı yapan firmaların aldıkları mazotun KDV ve ÖTV'den muaf tutulması bilet fiyatlarının makul bir seviyeye çekilmesi adına son derece önemlidir.”

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