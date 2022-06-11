CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanından kriz açıklaması

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı ortak bildiri yayımlayarak ekonomik krizin belediyeler üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Kemal ATLAN

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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir'de buluştu. Buluşmada 11 büyükşehir belediye başkanı ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Toplantımızda belediyecilik çalışmalarımızla iş birliği kararlılığımızı bir kez daha vurgularken; mevcut ekonomik tablo, yoksulluk, akaryakıt ve katlanılamaz hale gelen enerji giderleri başta olmak üzere artan maliyetler ve ekonomik krizin boyutlarını ele aldık” denilerek yaşanan sorunlara dikkat çekildi.

“ULAŞIMDA TEKER DÖNMÜYOR”

Akaryakıta ardı ardına gelen zamlar ile toplu ulaşımda artık otobüslerin, dolmuşların, taksilerin tekerinin dönmediğine vurgu yapılarak “Maliyetlerdeki inanılmaz artışa karşın hükümetin bu alanda belediyelere ek kaynak ayırması, akaryakıt konusunda destek sağlaması, ÖTV ve KDV'nin kaldırılması tekliflerinin dikkate alınması gibi konularda çalışma yapılması gerekmektedir. Su temini ve toplu taşıma başta olmak üzere üretilen hizmetlerin tümünde enerji ve akaryakıt giderleri tahammül edilemez hale gelmiştir” denildi.

“MANİDAR VE ART NİYETLİ”

Açıklamada özellikle son dönemde ülkenin içinde bulunduğu hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların yaşam koşulları dana da kötüleşirken CHP'li belediye başkanları üzerinden medyada sürekli suni siyasal gündemler yaratılmasının manidar ve art niyetli olduğu ifade edildi.

“GENÇLER UMUDUNU BAŞKA ÜLKELERDE ARIYOR”

Son dönemde artan konser yasaklarına da değinilerek “Ne yazık ki, gençlerin sosyal yaşamlarının bir parçası olan konserlere hatta sanatçılara dahi tahammül gösterilmemektedir. Gençlerimiz ülkemizden gitmek istemekte, umudu başka ülkelerde aramaktadırlar. Bu durum ülkemizin geldiği noktanın en can yakıcı örneğidir. Halkımız kutuplaşmadan yılmış, ayrımcı dile ve nefret söylemleri toplumu canından bezdirmiş, din, dil, etnik köken ve mezhep gibi kavramlar üzerinden yapılan ayrıştırıcı ifadeler milletimizi yormuştur” denildi.

“KARANLIK GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Şehirlerdeki bir diğer büyük sorunun sığınmacı meselesi olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

*Kentlerin demografik yapısını bozan, şehir ekonomisinde arz talep dengesini alt üst eden, belediyelerin tüm stratejik hizmet planlarını öngörülemez hale getiren bu durum büyük bir soruna da yol açmaktadır.

*Son dönemde giderek artan hayat pahalılığı nedeniyle, sosyal hayatın içerisinden yer alamayan gençlerin, anne ve babaları işsiz kalan çocukların yaşadıklarını derinden hissediyor onlara destek olmaya devam ediyoruz.

*Belediye meclislerinde halkın yararına olan projelerin kasten engellenmesi, sorunlara çözüm aradıklarını söyleyenler için gerçek bir samimiyet testidir.

*Bizlere güvenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini veren değerli halkımız umutsuz olmasın.

*Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve siyasal krizlere rağmen bu karanlık günleri birlikte aşacağız.

Bildiride Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın imzası yer aldı.

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