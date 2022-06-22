CHP’li Ağbaba: Motokuryeler güvence altına alınmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP olarak salgın dönemi kahraman emekçilerinin, motokuryelerin insanca bir yaşama, güvenceli bir iş hayatına kavuşmalarını istiyoruz. Devlet, kayıt dışı motokuryeler için bir çalışma başlatmalı ve bu insanlar güvence altına alınmalıdır" dedi.

Başak KAYA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işsizliğin gençleri motokuryelik yapmaya zorladığını belirterek ‘'Hiçbir güvenceleri yok, ya trafikte ya da açlıktan ölecekler'' dedi.

Ağbaba CHP Genel Merkezinde motokuryelerle birlikte açıklama yaptı ve şunları söyledi:

‘'Arkeologdan sosyoloğa, öğretmenden iktisatçıya kadar üniversiteli işsizlerin çoğu iş imkanı yok diye motokuryeliğe yöneliyor. Yüzde 90'ı kayıt dışı ve güvencesiz çalışıyor. Günde 100-150 km yol yapıyorlar, günde 14 saate kadar çalıştırılıyorlar.

Akaryakıt zamları yüzünden işini yapamayacak hale geldiler. Aylık yakıt giderleri 4-5 bin liraya çıktı. BAĞKUR'dan araç bakımına, telefon giderinden, stopaja motorlu taşıt vergisinden lastiğine onlarca giderleri var.

Tüm bunlar, büyükşehirlerde, aylık en az 12 bin lirayı buluyor. Haftada en az 30 kaza yaşıyorlar ve her yıl en az 200 motokurye iş kazasında can veriyor''

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Burkay Yıldırım da, “Çoğalan masraflar hepimizi zorluyor. Bir motosikletin fiyatı 80 bin lira oldu. Geçen yıl 300 lira olan kask bu yıl 2 bin liraya çıktı. Geçen yıl günlük 30 lira benzinle çalışırken bu yıl 150 lira benzin koyuyoruz.

Aldığımız yevmiye benzin ve motor masraflarına gidiyor. Evimize ekmek götüremeyecek durudayız. Bu ülkenin evlatlarıyız ölmek istemiyoruz”

“ÜNİVERSİTE OKUMAM GEREKİRKEN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM”

Kadın Kuryeler Derneği Başkanı Sedef Aydoğdu ise “Yaşım 23, üniversitede okumam gerekirken çalışmak, aileme bakmak, borçlarımı ödemek zorundayım. Günlük kazancımız benzine, BAĞKUR'a, diğer masraflarımıza gidiyor. Benzin fiyatlarının mutlaka düşmesi gerekiyor” dedi. Motokurye Onur Çınar ise “Haykırışlarımızı, yakarışlarımızı kimse duymuyor'' diye yakındı