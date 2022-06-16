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CHP’li Ağbaba’ya, Erdoğan’a hakaretten ceza

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı

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CHP’li Ağbaba’ya, Erdoğan’a hakaretten ceza

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya, 29 Ekim 2021’de Çorum CHP İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada kendisiyle ilgili kullandığı sözler nedeniyle manevi tazminat davası açtı.

Ankara 4’üncü Hukuk Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucu Ağbaba’nın, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.  (DHA)

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