CHP’li Akın: İktidar indirim diyerek vatandaşla alay ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturalarında Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları yürürlükteyken konutlarda KDV indiriminin tek başına anlamlı olmadığını söyledi: Düşük kademe sınırı olarak belirlenen 240 kilovatsaatin faturası Aralık ayında 220 lirayken yapılan sözde indirim düzenlemesiyle şimdi en az 310 liraya çıkıyor. İktidar indirim diyerek vatandaşla adeta alay ediyor.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik faturalarında yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. 2022 yılının başında elektrik faturalarına yapılan yüzde 127'ye varan fahiş zamların, vatandaşların tepkisi üzerine iktidarın geri adım atmak zorunda kaldığını belirten Akın, şunları söyledi:

– Elektrik faturalarındaki yüzde 18 oranındaki KDV oranı yüzde 8'e indirilirken; düşük tüketim sınırı 8 kilovatsaat olmak üzere aylık 240 kilovatsaat olarak belirlenmiştir. İktidar aylarca çalışıldığını ileri sürdüğü kademeli tarifede iki ay içinde iki kez değişikliğe giderken, söz konusu düzenlemeler kamuoyundaki beklentilerin aksine faturalarda anlamlı bir indirim sağlamayacaktır.

DÜŞÜK KADEMEDE BİLE ZAM YÜZDE 41

– Aralık 2021'de 240 kilovatsaat elektriğin tüketimi 220 lira civarıyken, iktidarın KDV indirimi ve iki kez kademe sınırını yükseltmesine karşın son düzenlemenin ardından faturaya yansıması 310 lirayı bulacaktır. Buna göre yalnızca düşük kademe sınırında kalınsa bile faturalar Aralık ayına göre yüzde 41 oranında zamlanacaktır..

CHP'NİN ÖNERİSİNİ KABUL EDİLDİ

– AK Parti iktidarının bir hanenin asgari tüketimini bile hesaplamadan düşük kademe sınırını belirlediği bir kez daha ortaya çıkmıştır. İktidar ilk kademe sınırını 1 Ocak'ta 150 kilovatsaat olarak ilan etmiş, 1 Şubat'ta ise söz konusu sınırı 210 kilovatsaat olarak değiştirmiştir. Yılbaşından bu yana kademe sınırını düşük tutarak vatandaşı mağdur eden iktidar CHP'nin ilk kademenin en az 230 kilovatsaat olması gerektiği yönündeki önerisini iki ay sonra kabul ederek 1 Mart itibariyle 240 kilovatsaate çıkarmıştır.

FAHİŞ ZAMLAR YÜRÜRLÜKTE

– Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamları hala yürürlükteyken kademe sınırının yükseltilmesi ve KDV indirimi yapılmasının hiçbir anlamı yoktur. Başka bir deyişle indirim algısı faturalarda büyük bir etki yaratmayacaktır. KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi kilovatsaat başında ortalama yüzde 8,5 oranında bir indirim anlamına gelmektedir. Buna göre ilk kademede yüzde 43,5; ikinci kademede ise yüzde 118,5 oranında zam geçerlidir.

TİCARETHANE TARİFESİNDE ZAM YÜZDE 106

– Yüzde 127 oranında zamlanan ticarethane tarifesinde kademeli tarifeye geçilerek ilk kademede yapılan yüzde 25 oranındaki indirim tam bir aldatmacadır. Sözde indirime karşın ticarethane tarifesi hala en az yüzde 106 oranında zamlıdır. İktidar enflasyon sorununu kontrol altına almaktan bahsederken ticarethane ve sanayideki fahiş enerji zamlarını geri almaması tam bir çelişkidir. Enerjiye yapılan her zam hayat pahalılığını artırmakta, çarşı, pazar ve market fiyatlarına yansımaktadır.

SANTRAL TARİFESİNE ART ARDA ZAM

– BOTAŞ'ın elektrik üretim santrallerinin doğalgaz tarifesine 1 Mart itibariyle bir kez daha zam yapması ise üretim maliyetlerini artıracağı için elektrik zammı ihtimalini artırmaktadır. Yılbaşından bu yana elektrik üretim santrallerinin doğalgaz tarifesine yapılan zam oranı yüzde 54,5 olmuştur.