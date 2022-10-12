CHP’li Akın: Kalıcı saat uygulamasına son verin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaz saati uygulamasını “tasarruf edildiği” gerekçesi ile kalıcı hale getiren AK Parti iktidarının 6 yıldır vatandaşın itirazlarını görmezden geldiğine işaret etti. “Son 6 yıldır, yaz saati uygulaması adeta işkenceye dönüştü" diyen CHP'li Akın, "Ortada olmayan bir rapora, bilimsel olduğu iddia edilen verilere ve sözde tasarrufa dayandırılan bu garip uygulamaya hemen son verilmeli” dedi.

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AKP iktidarının kalıcı hale getirmesiyle birlikte her ekim ayının sonunda başlayan ve vatandaşları karanlıkta bırakan kalıcı yaz saati uygulaması altıncı yılına girecek.

İktidarın kalıcı yaz saati uygulaması bugüne kadar kamuoyunda yoğun eleştiri almasına ve vatandaşların yoğun tepkisine karşın inatla sürdürülüyor.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde kalıcı hale getirilen bu uygulamanın gerekçesi olarak “enerji tasarrufu sağlamak, gün ışığından daha fazla faydalanmak” olduğu ileri sürülmüş olsa da birçok uzman aksi görüş bildirmişti.

BİLİMSEL OLDUĞU İDDİA EDİLEN RAPOR NEREDE?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılında yaz-kış saat uygulaması konusunun bilimsel olarak incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma başlattı. İTÜ'nün hazırladığı belirtilen rapor kamuoyu ile paylaşılmadı.

Bakanlık, vatandaşlardan ne zaman kalıcı yaz saati uygulamasına karşı tepki gelse bu rapora atıf yapıyor. Söz konusu bilimsel olduğu iddia edilen rapor bütün akademisyenler tarafından incelenmesi oldukça önemliyken, raporun aslı ortada olmadığı için gereken inceleme yapılamıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na raporun açık bir kaynakta yer alıp almadığı sorulduğunda herhangi bir yanıt vermezken; yalnızca bilimsel olmayan birtakım makale ve yazılara atıf yapıyor.

‘ARTIK BU UYGULAMAYA SON VERİLMELİ’

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın uygulamayı “bilimsel” olduğunu iddia ettiği bir rapora dayandırdığını hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Defalarca sorduk. ‘Rapor nerede? Kamuoyuna neden açıklamıyorsunuz?' diye. Sorularımıza ‘internetten arayın' diye yanıt veriliyor. Bu kadar ciddiyetsiz bir yönetim anlayışı ile enerji politikaları üretilemez. Son 6 yıldır eziyete dönüşen vatandaşların şiddetle karşı çıktığı bu uygulamaya bu yıl artık son verilmeli” değerlendirmesinde bulundu.

‘İLK 90 GÜNDE UYGULAMAYA SON VERİLECEK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Berat Albayrak'ın mirası karanlık günler başlıyor” diyerek tepki gösterdiği yaz saati uygulamasının iktidarın savunduğunun aksine israfa yol açtığını söyledi.

CHP'nin önerisini açıklayan Ahmet Akın, üniversitelerin ve alanında uzman paydaşlar ile STK'ların da içinde yer aldığı bir komisyon tarafından elektrik fiyatları, elektrik tüketimi, çalışma saatleri gibi bir çok etkenin içinde olduğu kapsamlı ve bilimsel bir araştırmanın sonucunda hazırlanacak bir raporun sonucunda Türkiye'nin koşullarına uygun bir uygulamaya geçilmesinin en doğru yaklaşım olacağını vurguladı.

Ahmet Akın, “İktidarımızın ilk 90 günlük yol haritasında yapacağımız çok nettir: Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek, bilimin ve uzmanların ışığında Türkiye'nin koşullarına uygun uygulamaya geçilecek. Son 6 yıldır, yaz saati uygulaması adeta işkenceye dönüştü. Vatandaşlar karanlığa uyanıyor, karanlıkta işlerine gidiyor ve yine hava karardığında evlerine dönüyor. Çocuklar karanlıkta okula gidip geliyor. Ekim ayıyla birlikte aileler için endişeli günler başlıyor. Ortada olmayan bir rapora, bilimsel olduğu iddia edilen verilere ve sözde tasarrufa dayandırılan bu garip uygulamaya hemen son verilmeli” açıklamasında bulundu.