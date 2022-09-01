CHP’li Altay: Soruşturma sadece SPK’nın suç duyurusuyla sınırlı kalmamalı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yolsuzkluk iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın bir kişi ile sınırlı tutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Konuyla ilgili CHP’nin de suç duyurusu var, başka partilerin de var. Soruşturma sadece SPK’nın suç duyurusuyla sınırlı kalmamalı” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Altay, şöyle konuştu:

* “Türkiye’de devlet ciddi bir çürüme süreci içine girmiş durumda. Kadim devletimiz hiç bu kadar tefessüh içinde olmamıştı. Devlet soyuluyor. Devlet çürüyor, Bir boşanma davası sebebiyle ortaya saçılmış bir pislik, bir rüşvet skandalıyla karşı karşıyayız. Boşanma davası olmasa, bu işleri belki de hiç konuşmayacaktık. Kim var? Bir film, La Casa de Papel gibi bir film, soygun filmi. Aktörler belli: Saray, saray danışmanları, milletvekili ve FETÖ artığı genel müdürler, Bank Asya’nın Genel müdürü…

* Ya Allah’tan kork Erdoğan! Öğretmen, Bank Asya’ya maaş yatırdı, para yatırdı, hesap açtı diye hapse attın ya; FETÖ’cü diye yaftaladın, yargıladın. Bank Asya’da 16 yıl üst düzey yöneticilik yapmış bir kimseyi Halk Bank’a hangi kafayla genel müdür yaptın? Bunları anlamak mümkün değil. Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Kim bu adam? Bank Asya’da 16 yıl çalışmış ve bir bölümünde de genel müdürlük yapmış.

* Bank Asya’ya 100 lira para yatıranlar cezaevinde olduğu bir ülkede Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 16 yıl yönettiği Bank Asya’dan Halkbank’a genel müdür yapılmış. Olmamış, sonra İstanbul Borsası’nı denetleyen, düzenleyen, gözetleyen bir kurum olan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olmuş. Olmuş, ne var bunda denebilir ama koku çıktı. Koku çıkmakla kalmadı, ortalığa saçıldı adeta, pislik saçıldı. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kız kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu hanımefendi milletvekili. Damat Ünsal Ban var. Önemli bir iktisatçı, akademisyen ve iki danışman: Serkan Taranoğlu, Korkmaz Karaca.”

“SUÇ MAKİNESİ DAMAT ÖDÜLLENDİRİLDİ Mİ?”

* Bir de daha şey Ünsal Ban var; sayın milletvekilinin boşanma aşamasında olduğu eşi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban. Kamuoyuna çıkan bilgiler, açıklamalar üzerine Türk Hava Kurumu Üniversitesi de bir açıklama yapmış Ünsal Ban ile ilgili. Ünsal Ban, 8 ceza davası hâlâ hakkında var olan, 9 da hukuk davası hâlâ var olan bir kişi.

* Sicili kabarık, suç makinesi gibi adam ama bir Ak Parti milletvekilinin eşi, ödüllenmesi lazım ve şöyle bir kitap ( Bir Liderin Ekonomi Gündemi 365) yazmak suretiyle de reis hazretleri tarafından ödüllendirilmiş, sürekli ödüllendirilmiş. Eşi beyefendiden 2,5 milyon dolar boşanma tazminat isteyebiliyor. Nereden kazanmış olabilir Ünsal Ban, bu kitabı satarak mı?

“DANIŞMANLAR RÜŞVET YARIŞINDA”

* Geldiğimiz tabloda Mine Tozlu Sineren diyor ki: ‘Danışmanlar beni arıyor, onunla iş yapma, onlar çok alır senden. Gel bizle çalış.' Hale bak! Saray danışmanları, borsa ile Sermaye Piyasası Kurulu’yla işi olan iş insanlarından, ‘o danışmanlar çalışma, o çok fazla rüşvet ister, ben daha az alacağım, benle çalış” der noktaya geldi.

* Şimdi danışmanlar niye kavga ediyor biliyor musunuz? Rüşvet işlerine niye bulaşıyorlar biliyor musunuz? Şunun için bulaşıyorlar: Bir cumhurbaşkanı rüşvet alan bir kişiyi büyükelçi yaparsa, etrafındaki kadroyu rüşvet ve yolsuzluğa özendirmiş olur. Kabul edilebilir mi? Kabul edilemez. Bu görünen, aysbergin görünen kısmı. Mine Tozlu Sineren gibi kaç kişi var? Bunu da bilmiyoruz, bunu da bilmiyoruz.

* Şimdi danışmanlar niye kavga ediyor biliyor musunuz? Rüşvet işlerine niye bulaşıyorlar biliyor musunuz? Şunun için bulaşıyorlar: Bir cumhurbaşkanı rüşvet alan bir kişiyi büyükelçi yaparsa, etrafındaki kadroyu rüşvet ve yolsuzluğa özendirmiş olur. O danışmanlar da diyor ki: Biz de bu işleri yapalım, nasıl olsa reis bizi ödüllendirecek.

“SARAYIN BORSASI”

* Meşhur damadın istifa ederken söylediği ‘at izi it izine karıştı' sözü gerçekten bu iktidar için söylenebilecek hakikaten yerinde bir söz. Devlet Denetleme Kurulu var orta yerde bir de. Bu işleri takip edecek, -savcıların dışında- denetleyecek, araştıracak, soruşturacak bir kurul. Peki, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı kim? Aynı zamanda İstanbul Borsası Yönetim Kurulu Üyesi. Nasıl olacak? Devlet Denetleme Kurulu Başkanı sıfatıyla SPK’yı denetleyecek, inceleyecek kişi, SPK’yı denetleyen borsanın yönetim kurulu üyesi.

* Nasıl bir kafa, nasıl bir mantık anlamak mümkün değil. Hakan Atilla… Adamın başını belaya soktunuz. Adam türlü badirelerden geçti. Hakan Atilla borsa yönetimindeyken diyor ki: ‘Borsa İstanbul yönetimine atananlar göreve uygun değil dedim' diyor. Başka? ‘İş yapış tarzları gereği orada olmamaları gerektiğini anlattım' diyor. Kime anlatmış olabilir Hakan Atilla? Kime bunları söylemiş olabilir? Reise… Reis ne yapmış. Kâle almamış. Sonra Hakan Atilla ne yapmış? İstifa etmiş. Ali Fuat Taşkesenlioğlu için: ‘Nereden çıktı, onu da anlamadım' diyor. Borsa İstanbul'da kimler var.

* Prof.Dr. Erişah Arıcan, aynı zamanda Varlık Fonu Başkanvekili, Erdoğan’ın Varlık Fonu’ndaki vekili ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi sarayın. İkinci yönetim kurulu üyemiz Yunus Arıncı Devlet Denetleme Kurulu’nun Başkanı, borsada yönetim kurulu üyesi. Borsa’ya yöneten SPK’daki pislikleri de bu denetleyecek; nasıl denetleyecekse? Ast, üstünü denetleyecek bu mantıkla…

* Bak, kim var başka? Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Yani Türkiye’nin en yüksek devlet memurudur bu Metin Bey ve bu da borsa yönetiminde. Ve Fahrettin Altun olmazsa olmaz, bu da sarayın sözcüsü. Yani borsa, sarayın olmuş arkadaşlar. Borsa, sarayın olmuş, Bank Asya’dan da tecrübeli bir FETÖ’cü Genel müdürü almışlar, SPK’nın başına vermişler. Hep beraber yenilsin, içilsin; gelsin paralar, gelsin dolarlar, gelsin Eurolar, avrolar, yazıklar, kışlıklar, saraylar, uçaklar… Bu düzeni değiştireceğiz.

“SAVCILAR CHP'NİN SUÇ DUYURUSUNA DA BAKMALI”

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı açıklama yapmış: ‘Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvurusu üzerine soruşturma açılmıştır.' Ankara Cumhuriyet Başsavcısına buradan sesleniyorum: Cumhuriyet Halk Partisi, 132 milletvekiliyle bir başvuruda bulundu, suç duyurusunda bulundu. Kaldı ki bu tür iddialar başvuruya bağlı, şikayete bağlı işler de değil, resen de açabilirsiniz.

* Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve diğer siyasi partilerin başvurularını Cumhuriyet savcıları niye dikkate almaz? Niye görmezden gelir? Bu bir suç. Bir şikayetimiz var, Muharrem Erkek götürmüş, vermiş Genel Başkan Yardımcımız, Cumhuriyet Başsavcısı sümen altında bekletiyor; emir bekliyor, talimat bekliyor. . Ülkenin en büyük ikinci partisi savcıya gidiyor, bir dilekçe veriyor. Savcı talimat bekliyor ‘ne yapsam acaba?' diye.

* Bugün adli yılın açılışı. Ayıptır, günahtır. Biraz önce söyledim; birileri devlete kıyabilir, birileri devleti çürütebilir, birileri devleti lekeleyebilir. Bunu yapanlar devletin en tepesinde bile olsa, siz cumhuriyet savcısı olarak işin gereğini ve görevinizi yapmak zorundasınız. Kastı aşan hadsiz bir hakaret için insanları cezaevine atmayı biliyorsunuz.

* Hakaretin Türk Ceza Kanunu’nda karşılığı belli. En kabadayı ceza versen 3 yıl vereceksin, o da cezaevinde yatmayı gerektirmiyor zaten. Bu ne olacak bu? Bu pislik ne olacak? Ses yok, tık yok ve şimdi buradan ‘Sermaye Piyasası Kurulu’nun başvurusu üzerine soruşturma açtım' demek mealen şudur: Biz buradan Mine Tozlu Sineren’e faturayı keseriz, olay biter. Kesemezsin, bu dava burada bitmeyecek.”

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