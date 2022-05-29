CHP’li Altay: Zulmün çok artsın ki, tez zeval bulasın

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Samsun'un Bafra ilçesinde partisi tarafından düzenlenen kaynaşma yemeğine katıldı. Yemek öncesinde konuşma yapan Altay, AKP'yi eleştirerek "Zalimin zulmü çok arttı. Zalim insanlık dışı işlere başvurmaya başladı. Bir söz vardır, çok zulmün artsın ki, tez zeval bulasın" dedi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Bafra ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen kaynaşma yemeğine, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, ilçe başkanlıkların yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yemek öncesinde konuşma yapan Engin Altay, “Jopla sopayla yapamadıklarını şimdi mahkemeyle yapmaya çalışıyorlar.

Mahkemelerle Cumhuriyet Halk Partisini, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını, Milletvekillerini, il başkanlarını ilçe başkanlarını susturmaya çalışıyorlar. Ama inanın ve emin olun, ne sayın genel başkan ne de her hangi bir üyemiz mahkemelere de boyun eğmeyecek. Satın alınan, teslim alınan hakimlerin kararlarına karşı başımız hep dik olacak. Biber gazıyla, tazyikli suyla eğdiremedikleri başımızı hakim kararıyla eğen namerttir, Sonun da ölüm olsa başımız eğilmeyecek” diye konuştu.

“ZALİMİN ZULMÜ ÇOK ARTTI”

Harami saltanatını sona erdireceklerini dile getiren Altay, “Toplumsal gerilim bakanı suç işleri bakanı var bunların alayı bizlere vız gelir tırıs gider. Eve gidip yatmak kolay, aman canım demek kolay, ama madem başladık, girdik bu partiye orasından burasından ter akıttık, emek sarf ettik, seçim geceleri hep birlikte kaybettik diye ağladık.

Ülkeyi yine hırsızlara, arsızlara teslim ettik diye ağladık. Ama yemin ederek, inanarak söyleyeyim ilk seçimde hiçbir Cumhuriyet Halk Partili ağlamayacak buna yürekten inanmıyorsam namerdim. Çünkü zalimin zulmü çok arttı. Zalim insanlık dışı işlere başvurmaya başladı. Bir söz vardır, çok zulmün artsın ki, tez zeval bulasın. Zalim öyle bir noktada zalim öyle bir yerde” ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN SONU GELDİ”

AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında eleştirilerine devam eden Engin Altay, “Bu haramiler ister çeteleri, ister devletin kuvvet kollarını, ister Sadatı, neyi kullanırlarsa kullansınlar bunların sonu geldi. Bir hasta için tıbben umut kesildiği zaman tıbbi olarak yapacak bir şey kalmadığı zaman hasta yakınına doktor şöyle der ne yerse yesin der. Tayyip Erdoğan ne yerse yesin yapacağı bir şey yok. Hak yiyor, para yiyor, dolar yiyor, gayrimenkul yiyor.

Türkiye'de bir vakıf, Amerika'da bir vakıf var, vakıftan vakıfa para milyon dolarlar aktarılıyor. Bu ülkenin Türkan Saylan vakfı var Atatürkçü Düşünce Derneği var, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği var. Bu vakıflar kira ödeyemiyor kızlarının, oğullarının yönettiği vakıflar New York'ta gökdelen alıyor. Yeni bir Pensilvanya yaratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunlarla hesaplaşacağız. Bu hesaplaşma olmazsa, Türkiye'ye bunlardan daha kötüsü gelip çöreklenir.

Öyle bir hesaplaşma olmalı ki kimse devletin kasasına göz dikmesin, kimse devletin kasasına el atmasın, kimse insan haklarını ihlal etmesin kimse, çiftçinin, işçinin emeklinin, memurun işsizin, öğrencinin hakkına tasarruf etmesin. Bu yüzden hiç şüpheniz olmasın hem helalleşeceğiz, hem de haramilerle de hesaplaşacağız” dedi.

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