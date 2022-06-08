CHP’li Altay’dan Erdoğan’a: ‘Fantezin, kehanetin, cakan uğruna ekonomiyi batırdın’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 'inadı' nedeniyle Türkiye ekonomisinin ikinci kez 'duvara tosladığını' savunarak, “Eylül 2021, ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ dedin, Aralık 2021'de duvara tosladın, dolar 17,5'u gördü. 20 Aralık'ta ‘kur korumalı mevduat’ dedin; 5 ay geçti, dolar 20 Aralık'taki seviyesine bir daha geldi, bir daha tosladın. Ne kadar meraklısın duvara toplamaya? Yani senin fantezin, senin kehanetin, senin cakan uğruna Erdoğan milleti kurban ettin, ekonomiyi kobay yaptın ve batırdın, tek kelimeyle batırdın” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KİRADA YÜZDE 25 SINIRI İFLAS BELGESİ”

Kira artış oranına yüzde 25 sınırı getirilmesini eleştiren Altay, “Bu 20 senelik beton ekonomisinin iflasının belgesidir. Türkiye’de kiracı-ev sahibi ilişkisini getirdiği noktanın belgesidir ve bu tablo hem ev sahibini, hem kiracıyı mağdur eden, konut sahibini ve kiracıyı mağdur eden bir tablodur” ifadelerini kullandı.

“KAYIT DIŞILIĞA YOL AÇAR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a yüklenen Altay, “Şimdi Erdoğan bir şeyi sabitleyeceksen, bırak vatandaşın sahip olduğu binanın, konutun, iş yerinin kirasını sabitlemek için kanun çıkarmayı, sen kendi yaptığın zamları sabitle; doğalgazı sabitle, mazotu, benzini sabitle, elektriği sabitle. Bu savaş halinde olabilecek işlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nda bunun bir örneği yapıldı ama Türkiye’de benim bildiğim bir savaş hali yok. Hal böyleyken, bu sabitleme mantığı, kendi kusurunu, kendi suçunun bedelini ev sahiplerine çektirme, konut sahiplerine çektirme mantığıdır. Evet, kiracılar çok mağdur, yüksek enflasyondan dolayı konut sahipleri de çok mağdur. Bu mağduriyetin tek sebebi var, Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu kayıt dışılığa yol açar” şeklinde konuştu

“EKONOMİ İKİNCİ KEZ DUVARA TOSLADI”

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Altay, sözlerine şöyle devam etti:

* “Bugün 20 Aralık’taki kuru yakaladık. Hani bu meşhur, kur korumalı mevduat kararının alındığı o meşhur 20 Aralık gecesi yok mu? Niye bu kur korumalı mevduat işine girdik, girildi? Dolar 17.47’ydi. 17.47 Merkez Bankası’nın kapanış kuruydu 6 ay önce, 20 Aralık’ta kur korumalı mevduat diye bir ucube sistemi getirdiler. Neydi maksat? Doları aşağı çekmekti. Peki, aradan 5,5 ay geçti, bugün dolar kaç lira kardeşim? Bugün dolar 17.13. Eylül 2021, ‘faiz sebep, enflasyon sonuç' dedin, Aralık 2021’de duvara tosladın, dolar 17,5’u gördü.

“TEK KELİMEYLE BATIRDIN”

* 20 Aralık’ta kur korumalı mevduat dedin; 5 ay geçti, dolar 20 Aralık’taki seviyesine bir daha geldi, bir daha tosladın. Ne kadar meraklısın duvara toplamaya? Yani senin fantezin, senin kehanetin, senin cakan uğruna Erdoğan milleti kurban ettin, ekonomiyi kobay yaptın ve batırdın, tek kelimeyle batırdın. Erdoğan, milletin kendisine aç bıraktığı için kızmasını istemiyor. ‘Bunlara küfür edeyim, kızarlarsa da öyle kızsınlar' diyor. Bu kafaya, bu akıl dışılığa, bu ahlak dışılığa gelmiş bir devlet yöneticisiyle, yürütme organının başıyla karşı karşıyayız.

“3600 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ”

* 3600’ü kayıtsız şartsız elbette destekliyoruz. Doğrudur, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ısrarlı talebi ve takibi sonucu geliyor ve ama şimdiden uyarmayı bir görev sayıyoruz: Hakkaniyet ve adalet içinde gelmelidir, adaletsizlik, barındırmamalıdır. Biz bu kanuna destek de vereceğiz. Gelin, getirin, çıkaralım ve 1 Temmuz itibariyle geçerli yapalım. Elinizi tutan ne? Ek bütçeye ihtiyaç varsa, buyurun getirin ama 3600’yü daha fazla bekletmek, Ocak 2023’e uzatmak, bu da insanların umutlarıyla oynamaktır.”

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