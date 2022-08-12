CHP’li Altay’dan Nebati’ye sert yanıt: KKM’yi desteklemek vatanseverlikse ben vatansever değilim

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat'nin, Kur Korumalı Mevduata 'atom bombası' diyen Kılıçdaroğlu'na verdiği "Vatanseverlikten uzak bir yaklaşımdır" yanıtını sert bir dille eleştirdi. Altay, "KKM'yi desteklemek vatanseverlikse ben vatansever değilim" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay şunları söyledi:

ASKERİ HASTANELER ÇAĞRISI

“Bay Kemal’in öngörüsü ve talebi sanırım çok geçte olsa yerine geliyor. Bir öngörü ve talep daha karşılanacak gibi duruyor. 6 yıldır Bay Kemal’in dilinde tüy bitti kardeşim. ‘Askeri hastaneler ayrı bir iştir, Güneydoğu’da sıcak çatışma var. Orada yaralanan çocuklarımız var, devlet hastanesindeki doktorlar bu konunun gerektirdiği imkanlara tecrübelere sahip değil. Askeri hastaneleri kapatmak yanlıştır’ diyerek 6 yıldır Bay Kemal’in dilinde tüy bitti.

Çok şükür dün Milli Savunma Bakanı bir açıklama yapmış. Daha geçen hafta Bay Kemal, ‘GATA’yı açıp şanlı ordumuza teslim edeceğiz’ dedi. Sadece GATA değil, Bilkent’te dünyanın en iyi rehabilitasyon merkezi var. Askerlerimiz yaralı gazilerimiz için yapıldı. Onların çocukları Güneydoğu’da terör örgütleri ile savaşmıyor, milletin çocukları savaşıyor. Nihayet Milli Savunma Bakanı, ‘açacağız’ mealinde bir açıklamayı çok şükür yapmış.”

“KILIÇDAROĞLU BİR ÖNERİ ORTAYA KOYUYOR, AKP ‘BİZ ZATEN YAPACAKTIK’ DİYOR”

“Bakanlar bu ara açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Kılıçdaroğlu öneri bir tespit, bir çözüm ortaya koyuyor AK Parti, ‘biz zaten öyle yapacaktık’ diyor. Nureddin Nebati, ‘Kılıçdaroğlu bizi yanlış dinlemiş, ÖTV’yi arttırmayı konuştuk. Kılıçdaroğlu ÖTV’yi kaldıracağını indireceğini söyledi’ demiş. Ya Nebati, Kılıçdaroğlu sizi dinlemiyor da senin reisin diyordu ya hani, ‘Aldığın nefese kadar seni izliyorum’ diye tam olarak olan bu. Fakat Kılıçdaroğlu’nun önerilerini de sizin gecikmeli olarak eksik olarak yerine getirmenizden de bir şikayetimiz yok.”

“ZENGİNİN PARASI KORUNUYOR”

“Bunların destekten anladıkları, zenginsen devlet seni destekler. Zenginsen Erdoğan senin işlerini kolaylaştırır. Zenginsen zenginliğine zenginlik katmak için her şey yapılır. Tıpkı Kur Korumalı Mevduat’ta olduğu gibi. Sayın Nebati, ‘Devletin zararı yok dövizi baskıladık’ demiş. KKM’nin açıklandığı gece döviz 18’di. Evet o gece 12’ye düştü birilerine fısıldadınız millet döviz sattı 16’dan 15’ten neyse.

Sabahta 12’den geri aldılar. Birileri zengin oldu orayı geçtik. Birileri zenginleşti ve KKM ile zenginlere sizin zenginliğinizi sürdüreceğiz korkmayın dendi. Zenginin parası korunuyor.

KKM’den önce bankaya 1 milyon yatıran vatandaş 3 ay sonunda 1 milyon 35 bin lira alacak idi. Şimdi senin paran döviz arttıkça artacak dediler. Şimdi 1 milyon yatıran vatandaşa banka 3 aylık vade sonunda 1 milyon 182 bin lirayı banka eline sayıyor.

182 bin liranın içindeki 35 bin lira bankanın ona verdiği faiz aradaki 147 bin lira hazinenin Kur Korumalı Mevduat garantisi kapsamında ödediği para. Kime? Zengine. Fakire de öderiz demiş Nebati. Ya fakirde bankaya yatıracak para mı var kardeşim. Milletle dalga mı geçiyorsun? Bu 1 milyon için 174 bin lira, fakir fukaranın akaryakıt alırken, çocuk bezi, deterjan, et alırken ödediği vergiyi zengine buyurun diye veriyoruz.

Ve bankaların karı patladı. Herkes mağdur bankalar yüzde 400 kar etmiş. Ondan sonra da Bay Kemal, çiftçi, ekmek, memur, EYT, devlet, liyakat, adalet deyince, Sayın Nebati, ‘Kur Korumalı Mevduata karşı çıkmak vatanseverlikten uzak bir yaklaşımdır’ demek gibi bir gaf içine giriyor. Kur Korumalı Mevduatı desteklemek vatanseverlikse ben vatansever değilim kardeşim.”

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