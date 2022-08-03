CHP’li Antmen: Akkuyu’da neler oluyor?

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sözleşme krizinin yaşandığı Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nde, iş düzeniyle ilgili büyük sıkıntılar yaşandığını açıkladı. Konuyu sosyal medya hesabına taşıyan Antmen, “Akkuyu’da neler oluyor” diye sordu.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu Nükleer Santrali Projesi'nde son günlerde sözleşmesi fesih edilen Türk şirketi ile ilgili kriz devam ederken, iş düzeniyle ilgili büyük sorunlar yaşandığını açıkladı. Antmen, “Akkuyu'da neler oluyor?” diye sordu.

“ODALARIN KAPILARI KIRILDI”

Akkuyu'da ki süreç ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Antmen, “Bazı Türk işçilerin haberleri dahi olmadan ‘istifa ettiniz’ diyerek kartları iptal edilmiş. Sahada olmayan proje yöneticisinin, imza kaşesi kullanılarak evraklara imza atılmış. İşçilerin odalarının kapıları kırılarak içeri girilmiş” ifadelerinde bulundu.

İŞTE O BELGE:

CHP'li Antmen'in işçilere imzalatıldığını öne sürdüğü belgede ise şu ifadeler yer aldı:

“TİTAN2 IC İCTAŞ İNŞAAT A.Ş PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İşlerinde…..tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde iş akdim kapsamında fazla mesai ile bayram tatili ve hafta sonu tatillerinden doğan ve bunlar dahil tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İş yerinden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızam ile her hangi bir baskı altında olmaksızın … tarihinde ayrılmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim”.

CHP'li Antmen, yaptığı paylaşıma çalışanının masasının görevli personel tarafından karıştırıldığını gösteren bir de fotoğraf ekledi.

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