CHP’li Barut: TMO, kara gün dostu olmaktan çıktı

Ayhan Barut, TMO'nun 325 bin tonluk mısır ithalatı kararına tepki gösterdi. Buğday hasadı başlamasına rağmen taban fiyatı açıklamayıp ithalata girişen TMO'nun şimdi de mısır için ithalat yoluna gittiğini aktaran Barut, "İthalat sevdalısı AKP iktidarı ve TMO, artık bu ithalat sevdasından vazgeçin. Böyle yapmakla ülke tarımı ve üreticiyi bitirdiniz. Bunun arkasında açlık ve kıtlık oluşur. Gelin yol yakınken bu yanlışlardan dönün" dedi.

Mehmet SERBES

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Çukurova’da buğday hasadı başlamasına karşın taban fiyatının henüz açıklanmadığını, buğdayın ardından mısır ithalatının yapılacağını anımsatan Ayhan Barut, “Bir zamanlar duvarlarında ‘Çiftçinin kara gün dostudur’ yazan bir Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) vardı. Hakikaten de o dönem çiftçinin kara gün dostuydu ancak bu dönem TMO çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıktı aynı zamanda yurtdışındaki üreticilerin de şubesi haline geldi. Bölgemizde buğday hasadının başladığı bu günlerde TMO, buğdayın henüz taban fiyatını açıklamadı ve tonu 430 dolardan 480 bin ton buğday ithal etti. İthalat aşkı bitmeyen AKP iktidarı ve TMO, şimdi de 26 Mayıs’ta 325 bin ton mısır ithal edeceğini duyurdu” diye konuştu.

“SİZİ UYARIYORUZ”

Türkiye’de yıllık 6.5-7 milyon ton mısır üretildiğini, tüketiminde ise 8.5 milyon ton civarında olduğunu bildiren Barut, şunları kaydetti:

“Aradaki farkı üretecek bilgi birikimi, çiftçiye, toprağa, suya ve iklime sahibiz ama maalesef aradaki farkı ithalat yoluyla gideriyoruz. Bu ithalat tarıma ve çiftçiye çok büyük darbe vuruyor. Çünkü üretici kazanamadığı için hızla tarımdan uzaklaşıyor. Mısırın yüzde 75’i hayvancılık sektöründe, hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.

İthalat yoluyla gelen pahalı geldiği için ve kendi üreticimiz de üretemediği için bunun yansıması tüketiciye de olumsuz oluyor. İthal edilen mısırla elde edilen et ve sütün fiyatları da, ithalattan kaynaklı pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla tüketicilerimiz de bundan faydalanamıyor.

İthalat sevdalısı AKP iktidarı ve TMO, artık bu ithalat sevdasından vazgeçin. Böyle yapmakla ülke tarımı ve üreticiyi bitirdiniz. Bunun arkasında açlık ve kıtlık oluşur. Gelin yol yakınken bu yanlışlardan dönün. Üreticiyi ve tarımı destekleyin, tüketiciyi de desteklemiş olursunuz. Aksi takdirde faciaya yol açıyorsunuz, buradan sizi uyarıyoruz.”

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