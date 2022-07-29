CHP’li Başarır: Akkuyu’da neler oluyor iktidar açıklamalı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gülnar ilçesi Büyükeceli’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali yapımında ortaya çıkan sözleşmeye aykırı davranılması nedeniyle yaşanan uyuşmazlığa dikkat çekti. Gelişmelerin kaygı verici olduğuna işaret eden Başarır, “Akkuyu’da neler oluyor iktidar açıklamalı” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali Rus şirketi Rosatom'un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.’nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesi üzerine açıklama yaptı.

“İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYARILARIMIZ YETERİNCE DİKKATE ALINMADI”

Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımı esnasında meydana gelen kazaları ve ölümle sonuçlanan olayları her defasında gündeme getirdiklerini hatırlatan Başarır, “Burada iş sağlığı ve güvenliğinin yeterince dikkate alınmadığını da dile getirdik. Nitekim geldiğimiz süreçte Rus Şirketi Rosatom daha önce anlaşma sağladığı Titan-2 IC İçtaş A.Ş. ile yollarını ayırmak için 41 sayfalık fesih ihtarnamesi yollamış. Yolladıkları fesih ihtarnamesinin gerekçelerinden biri de gönderdiği paraların Titan-2 IC İçtaş A.Ş. tarafından gerektiği şekilde harcanmaması olduğu ifade ediliyor” diye konuştu.

“20 BİN ÇALIŞAN İŞÇİ NE OLACAK?”

Defalarca Nükleer Santral inşaatının yapımı esnasında yaşanan tehlikelere dikkat çektiğinin altını çizen CHP'li Başarır, “Nükleer santralin tamamlanmasından sonra oluşabilecek bir nükleer kazanın ülkemizde yaratacağı tahribatları da kamuoyuyla paylaştık. Ancak nedense bu uyarılarımız iktidar tarafından dikkate dahi alınmadı. Diğer bir taraftan baktığımız da ise orada çalışan 20 bin işçi bir anda işsiz kalacak. Siyasi iktidarın bu duruma karşı acil bir önlem alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ İKTİDAR BU İDDİALARI ARAŞTIRACAK MIDIR?”

Yaşanan sıkıtlarla ilgili yapımda çalışan IC İCTAŞ'ın bir açıklama yaptığını vurgulayan Başarır, şunları söyledi:

“Sözleşmesi feshedilen Titan-2 IC İçtaş A.Ş'nin bir açıklama yaptığı ve açıklamada sözleşmenin hukuka aykırı olarak feshedildiği belirtilerek işlerin derhal durdurulacağı talimatının da kendilerine iletildiği söylenmiş. Daha 1 hafta önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4'üncü reaktörünün temeli atılmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev de katılmıştı. 1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ'ın haksız fesihe gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır?”

AKKUYU’DAN AÇIKLAMA GELDİ: FİRMANIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Rus Devlet Şirketi Rosatom tarafından yapımı sürmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali'nde 4. ünitenin temelini bir hafta once atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve NewYork'taki 35 katlı Türkevi'nin yapımını da gerçekleştiren İbrahim Çeçen'in kurucusu olduğu IC İçtaş İnşaat'ın sözleşmesi feshedildi.

Şirketin sözleşmesinin feshedildiği açıklanmadan bu firmaya bağlı olarak çalışan yaklaşık 7 bin işçiye 5 Ağustos'a kadar ücretsiz izin verildiği belirtilmiş, bunun üzerine işçiler valizlerini sırtlayarak memleketlerine dönmüşlerdi. İşçilere verilen izinin, şirketin sözleşme feshinden kaynaklandığı ileri sürülürken ancak bu konuda bir netlike olmazken beklenen açıklamayı Akkuyu Nükleer Santrali İletişim Birimi yaptı. Akkuyu'dan yapılan açıklamada, nükleer santral inşaatında yeni bir döneme girildiği belirtilerek şöyle denildi:

İŞTE AKKUYU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

* Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yapımında yeni bir aşamaya girildi. Sahadaki çalışmalar, 1'inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ile devreye alınması için yapılacak hazırlıklar üstüne yoğunlaşacaktır. 2, 3 ve 4'üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve son teslim tarihlerine uygun hareket edilebilmesi için özel sektörün bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerekmektedir.

* Proje yönetimi, buna uygun olarak, Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar vermiştir.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

* Akkuyu NGS projesi ilerliyor. Proje katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır. 4'üncü ünitenin inşasına başlanmasıyla aktif aşamaya girdik. Artık sahadaki dört güç ünitesi de aynı anda inşa edilmektedir. Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaktadır. Hedeflenen yerelleştirme seviyesi, 6,5 milyar ABD doları olarak öngörülmektedir. Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3,2 milyar ABD doları tutarında sipariş verilmiş durumdadır.

* Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir. Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80'inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir. Tüm inşaatçılara sıkı ve titiz çalışmaları için minnettarız. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve projedeki tüm katılımcıların da bu şekilde çalışmaya devam edeceğine güveniyoruz.”

* Sahadaki tüm çalışmalar, bağımsız yapı denetim kuruluşlarının ve Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) sürekli denetimi altında, planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Son olarak 21 Temmuz 2022’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in katılımıyla Akkuyu NGS’nin 4'üncü ünitesinin temel atma törenini gerçekleştirilmişti.

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