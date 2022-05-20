CHP’li Başarır: Milli değerlerimizi yıkmaya çalışanlara inat Atatürk Havaalanı’na ineceğiz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda seçim bölgesi olan Mersin’de gençlerden oluşan kalabalığa seslendi. Gündemi değerlendiren Başarır, "Milli değerlerimizi yıkmaya çalışanlara inat Atatürk Havaalanı’na ineceğiz” dedi.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim bölgesi Mersin'de gençlere seslenen Başarır, “Milli değerlerimizi yıkmaya çalışanlara inat Atatürk Havaalanı'na ineceğiz” dedi.

“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM”

Bugünün bir gurur günü olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, “Atamız Samsun'a çıktı. Havza, Amasya, Erzurum, Sivas kongrelerini yaptı. Ya İstiklal Ya Ölüm, dedi. Manda ve himaye kabul edilemez, dedi. 1 santim toprağımızı kimselere veremeyiz, dedi. Ve savaştık direndik, bu güzel Cumhuriyeti kurduk. Yetmedi, Egemenlik Kayıtsız ve Şartsızdır, dedi ve bu kutsal Meclisi açtı. Yetmedi, Medeni Kanun'u çıkardı; kadın, erkek eşittir dedi. Laikliği, Anayasaya hüküm olarak koydu. Yetmedi, şeker fabrikalarını, limanları, demiryollarını açtı. Bunları, O koca yürekli adam, Mustafa Kemal Atatürk yaptı. O'nun önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

“BU ZOR ŞARTLARDA KUTLADIĞIMIZ SON 19 MAYIS OLACAK”

Gençlere güvendiğini dile getiren CHP'li Başarır, “Şunu herkes bilsin; bu zor şartlarda kutladığımız son 19 Mayıs olacak. Ülkemiz, baskı ve zulümlerden, hukuksuzluklardan ilk seçimde arınacak, bundan sonraki Milli Bayramlarımızı daha coşkuyla kutlayacağız” ifadelerinde bulundu.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YAKIŞMAYAN BİRİ VARSA O DA İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DUR”

Bazı hadsizlere seslendiğini ifade eden CHP'li Başarır, şöyle devam etti:

“Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le onur duyarız. İkinci Cumhurbaşkanımız, Lozan'ın kahramanı İsmet İnönü ile gurur duyarız. O'na darbeci diyen bir alçak var. Hepiniz tanıyorsunuz. Bakın, İsmet İnönü ile beraber hareket eden Atamız, Samsun'a çıktı ve bu vatanı kurtardı. İsmet Paşaya hakaret eden alçak ise kara para aklayıcısı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindi, aralarındaki fark bu.

Her fırsatta partimize, ceddimize hakaret eden Süleyman Soylu ve Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, neymiş bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'e yakışmıyormuş. En genç gençlik kolları başkanımızdan, bugün yaşayan en yaşlı il başkanımıza kadar biz Atamıza yakışan bir partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan biri varsa o da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur.”

“SEN HESABINI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE VERİYORSUN”

Bir tane gencimizi hiçbir baskı ve hiçbir egemen güce teslim etmeyeceklerinin altını çizen CHP'li Başarır, şöyle dedi:

“Ancak Recep Tayyip Erdoğan grup başkanvekilini Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslim etti. Daha yeni görevden aldı Cahit Özkan'ı. Aramızdaki fark bu. Biz sadece halktan, 84 milyondan talimat alırız, hesabımızı da onlara veririz. Ama görüyorum ki sen hesabını Birleşik Arap Emirlikleri'ne veriyorsun. Grubunun başkanını, BAE'yi üzmemek için azlediyorsun, yazıklar olsun sana!”

“SAMSUN'DA BİR UÇAĞA BİNECEĞİZ, ATATÜRK HAVAALANI'NA İNECEĞİZ”

Kimsenin kendilerine milliyetçilik dersi vermeye kalkmaması gerektiğini ifade eden CHP'li Başarır, daha sonra şunları söyledi:

“Bu bayrağa, bu toprağa, Misak-ı Milli sınırlarını biz koruruz ve bu ülkeyi bugün yönettiklerini sananlara da tarih dersi veririz. Biz genç kardeşlerimizle onur ve gurur duyuyoruz. Onlarla biz bu ülkede iktidar olacağız. İlk kez buradan söylüyorum:

Seçimi kazandıktan sonra 81 ildeki gençlik kolları başkanlarımızla birlikte Samsun'a gideceğiz. Samsun'da bir uçağa bineceğiz, Atatürk Havaalanı'na ineceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'a, Süleyman Soylu'ya, milli değerlerimizi yıkmaya çalışanlara inat Atatürk Havaalanı'na ineceğiz. Yaşasın 19 Mayıs, yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti.”

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