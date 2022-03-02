CHP’li Başevirgen: Bir zeytin ağacını talan etmeye çalışan karşısında bizi bulur

Zeytinlik alanlarda maden aranmasına izin veren yönetmeliğe muhalefetin tepkisi devam ediyor. Yönetmelikle ile iktidara yandaş olan ve yabancı şirketlerin zeytinlik alanları istedikleri gibi yağmalamasının önünün açıldığını söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Bir zeytin ağacını bile talan etmeye çalışan karşısında bizi bulur. Sakın buna cüret etmesinler.” dedi.

İlker KILIÇASLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1 Mart’ta ‘Resmi Gazete’ de yayımlanan zeytinlik alanlarda maden aranmasına izin veren yönetmeliğe tepkiler her geçen gün artıyor. Verimli tarım arazilerin ve zeytinlik alanların AKP iktidarı tarafından talan edilmesinin dur durak bilmediğini ifade eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yönetmeliği sert bir dille eleştirdi.

“BİR ZEYTİN AĞACININ BİLE TALAN EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

CHP'li Başevirgen, yönetmelik ile AKP iktidarına yakın olan şirketlerin ve özellikle yabancı şirketlerin zeytinlik alanları “Maden arıyoruz” gerekçesiyle talan edilmesinin önünün açıldığını belirterek, zeytinin anavatanı olan Ege Bölgesi'nde Manisa., Denizli, Muğla ve Aydın illerinin yönetmelikle risk altına girdiğini ifade etti.

Manisa, Denizli, Muğla ve Aydın'daki jeotermaller sebebiyle bölgedeki zeytinlik alanların zaten risk altında olduğunun altını çizen CHP'li Başevirgen şöyle konuştu: “Ege'de zeytinlik alanlar, JES'ler nedeniyle zaten ciddi risk altında. Şimdi enerji üretimi amaçlı maden şirketlerine verilen bu izinle hem zeytinliklerimiz talan edilecek hem de bölgedeki ekonoljik denge bozulacak. Bizleri Suriye'den gelen kaçak zeytinyağına muhtaç edenler bilsinler ki, tek bir zeytin ağacını bile ranta ve talana kurban etmeyiz. Bir zeytin ağacını bile talan etmeye çalışan karşısında bizi bulur. Sakın buna cüret etmesinler.”

“SUİSTİMALE ÇOK AÇIK”

Alınan kararın, iktidarın sıkça başvurduğu ‘Biz çıkaralım, hukuk iptal etsin. Ama bu süreçte yandaşlarımızın istediği işlemler tesis edilsin' yöntemi mi olduğunu ifade eden Başevirgen açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi: “Yine ısmarlama bir izinle mi karşı karşıyayız? Toprak altı ve üstü kaynaklarımızı kullanırken mutlaka bir denge gözetmeliyiz. Bir avuç yandaşın çıkarı için bir doğal kaynağı değerlendirelim derken, bir diğerini yok etmemeliyiz. Bu yönetmelik Toprak Kanunu, Zeytin Koruma Yasası ve Anayasaya aykırı. Yönetmelik suiistimale çok açık. Bu nedenle yapılan değişiklik derhal geri çekilmelidir. Fayda maliyet ilkesi gözetilerek yeniden düzenleme yapılmalıdır.”

İlginizi Çekebilir Tunç Soyer: Yaşamı yok edemeyeceksiniz

İlginizi Çekebilir Maden yasasına tepkiler sürüyor: AKP'nin doğa ile savaşı hiç bitmedi

İlginizi Çekebilir Zeytinciliğin başkentinde maden yasasına tepki

İlginizi Çekebilir Zeytinlikler bozulacak maden sahası açılacak

İlginizi Çekebilir Zeytinliklerin madenlere açılmasına tepki: İktidarın çetelerine yeni bir peşkeş kapısı