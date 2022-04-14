CHP’li başkan şikayet etti… Konak mühürlendi

Kırşehir'de 2017 yılında hükümet konağı olarak yapımına başlanan ancak daha sonra yurt olmasına karar verilen binanın inşaatını CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu şikayet etti...

İsmail AKDUMAN

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Kırşehir’de eski hükümet konağı yıkılarak yerine 2017 yılında yeni bir bina yapımına başlandı. Kırşehir Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ihale edilen ve 29 milyon 452 lira bedelle özel bir firmanın yapımını üstlendiği inşaat 2020 yılında tamamlanacaktı.

Ancak 2019 yılında ödenek sıkıntısı nedeniyle inşaat durdu. Temel düzeyinde kalan bina, Kırşehir Valiliği tarafından geçen yıl Haziran ayında yurt yapılmak üzere KYK’ya devredildi.

Ancak Kırşehir Belediyesi bina için plan ve tadilat değişikliği yapılmadığını belirterek konuyu yargıya taşındı.

MAHKEME MÜHÜRLENMESİNE KARAR VERDİ

İnşaatın hükümet konağı olarak başladığı ancak daha sonra yurt yapılmaya karar verildiğini belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çevre, Şehircilik ve Altyapı Bakanlığı’nın plan ve tadilat değişikliğine gitmediğini söyledi.

Plan ve tadilat değişikliği yapılmadığı için daha önce 2 kez belediye tarafından mühürlenen inşaatın, Başkan Ekicioğlu’nun şikayeti üzerine Yozgat İdare Mahkemesi’nce üçüncü kez mühürlenmesine karar verildi.

Başkan Ekicioğlu, inşaatın ya hükümet konağı olarak devam etmesi gerektiğini ya da plan ve tadilatının kendileri tarafından gerçekleştirilmesinin ardından yasaya uygun şekilde ruhsatlandırma yapılarak devam edilebileceğini açıkladı.

İnşaat çalışmalarının usulsüz olduğunu kaydeden Başkan Ekicioğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Bu inşaat, hukuka aykırı şekilde devam ettiriliyor. Çünkü resmi kurum alanına yurt inşaat yapılamaz.

*Yurt yapımı için gerekli plan ve tadilatlarının tarafımızca gerçekleştirilmesi ve sosyal donatı alanlarının ayrılması koşuluyla inşaatın devam edebileceğini bildirdik.

*Ancak Çevre, Şehircilik ve Altyapı İl Müdürlüğü her defasında hukuka aykırı şekilde plan ve tadilatı yapılmadan inşaata devam etti.

*Belediyenin yetkisinde olan plan ve tadilatı yapılmadan buraya ruhsat vermek hukuka aykırı.

*Şu anda imar planı değişikliği yapılmaksızın yurt binası olarak ruhsat işlemi yapılamaz diye kanunda net şekilde bir ibare var. Biz de bu yasaya dayanarak inşaatı 3. kez mühürledik.

“BEN YAPTIM OLDUDAN VAZGEÇSİNLER”

Çevre, Şehircilik ve Altyapı İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve kentteki AKP’li siyasilerin hukuku çiğnemekten vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Ekicioğlu, “Hukuku bu şekilde çiğnemeyi ve hukuku tanımamazlığı bir kenara bırakırlar da burasının tekrar hükümet konağı olması konusunda girişimlerde bulunurlar. Kimsenin, hukukun üzerinde olmadığını görürler. Her ne kadar hukuk ve adaletin temini noktasında sıkıntılar yaşandığını görsek de sağduyulu hakim, savcı ve mahkeme başkanı olduğuna da şahit oluyoruz. Hukuk, buradan siyasilere iyi bir ders ve iyi bir mesaj verdi. Bu konuda da kendilerini daha fazla zorlamamalarını ve burasının bir an önce hükümet konağı olarak yapılarak kamu zararının ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ben yaptım oldudan vazgeçsinler” diye konuştu.

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