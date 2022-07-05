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CHP’li başkan ve meclis üyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.

Yayınlanma: 12:35 - 05 Temmuz 2022 Güncellenme:
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CHP’li başkan ve meclis üyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere’de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi.

Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak ‘rüşvet’ olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı. (DHA)

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