CHP’li başkan ‘yoga’ yapanları ziyaret etti

Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapanların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edilmesi nedeniyle parkın güvenlik görevlilerinin yoga yaptırmamasıyla Türkiye gündemine gelen Eskişehir'de, CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı’nda yoga yapan vatandaşları ziyaret ederek, “Açık havada spor ve yoga yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı parklarımıza bekliyoruz” dedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, hafta sonunda bir AVM’nin yanındaki korulukta yoga yapan vatandaşları ziyaret ederek, tüm Eskişehirlileri parklara spor yapmaya davet etti.

YASAK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Eskişehir, geçtiğimiz hafta sonu Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet edilmesi nedeniyle parkın güvenlik görevlilerinin yoga yaptırmamasıyla gündeme gelmişti.

Parkta yoga yapılmasının yasak olduğu yönde çıkan haberler üzerine AKP Eskişehir Milletvekili, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Dede Korkut Parkı’nda basın toplantısı düzenlemişti. Bir yanlış anlaşılma olduğunu açıklayan Avcı, “Dede Korkut Parkı’nda, çimlere basmak da yasak değil, yoga yapmak da yasak değil, doğum günü kutlamak da yasak değil, rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek de yasak değil” şeklinde konuşmuştu.

“YOGA YAPMAK OLAĞAN BİR ŞEY”

Parkta yoga yapılması ile gündem olan Eskişehir’de, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı'nda yoga yapan vatandaşları ziyaret etti. Başkan Ataç, Özdilek AVM yanındaki koruluk alanda Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen açık havada yoga etkinliğine katılan vatandaşları ziyaret etti.

Beden ve ruh sağlığı açısından oldukça faydalı bir spor olan yoganın, Tepebaşı'nda uzun yıllardır ilgiyle devam ettiğini ifade eden Başkan Ataç, “Yoga yapmak o kadar olağan bir şey ki dünyanın neresinde giderseniz gidin açık ya da kapalı alanlarda bunu görebiliyoruz. Yoga, insanlara huzur alma, dinlenme, dinlenirken de spor yapması gibi güzel bir çalışma. Bedensel terapiyle birlikte ruhsal terapi de yapıyor” dedi.

İNSANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KISITLANMAMASI GEREKİYOR

Dede Korkut Parkı’nda yaşanan olaylara da değinen Ataş şöyle konuştu:

– Yoga ile ilgili şehrimizde bir iki istenmeyen olaylar oldu, ben bunları umursamıyorum, hakikatten önemsemiyorum. Çünkü açık alanlarda, insanlarımızın herhangi bir özgürlüğünün kısıtlamaması gerekir. Biz bu alanı da özellikle Özdilek firmasıyla birlikte koruma kararı aldık. Buraya hiçbir şey yapılmıyor. İnsanlarımız gelip diledikleri gibi zaman geçirebiliyorlar. Kente bir akciğer gibi oksijen veren bir yer burası. O yüzden burada daha çok bu tür etkinliklerin yapılması taraftarıyım. Bugüne kadar koruduk, bundan sonra da korunmasını sağlayacağız.

– Sizleri izlerken o kadar mutlu oldum ki; gökyüzüne bakıyorsunuz ve bu temiz havayı teneffüs ediyorsunuz. Biz burada her zaman özgürce çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü burası Tepebaşı Belediyesi'nin ve Özdilek'in mülkiyetinde olan bir yer. Başından beri burayı el değmeden korumak düşüncesindeyiz. Bundan sonra da hep böyle kalacak. Baktığınızda böyle bir yer hiçbir ilde yok. Bu kadar bakir, bu kadar güzel, bu kadar temiz kalabilmesi sizlerin sayesinde.

– Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Açık havada spor ve yoga yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı parklarımıza bekliyoruz. Bu katılımların fazla olması hem Tepebaşı adına hem kentimiz adına çok önemli. Her şeyimiz iyi, bundan sonra da daha iyi olacak.

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