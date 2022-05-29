CHP’li başkandan Melek Mosso’ya çağrı

Hedef göstermeler sonrası Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'ya CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den çağrı geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edilmişti. Melek Mosso, bugün Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi'nde düzenlenen bahar şenliğinde sahne aldı.

HEDEF GÖSTERMELER DEVAM ETTİ

Hedef göstermeler sonrasında Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso'nun, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenleyeceği konser için de sosyal medyadan hedef göstermelerde bulunuldu.

CHP'Lİ BAŞKAN MOSSO'YU SAMSUN'A DAVET ETTİ

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise, Melek Mosso'yu Samsun'da konser vermeye davet etti.

Deveci, Melek Mosso'yu etiketlediği sosyal medya paylaşımında, “Günlerdir, sizi burada görmek isteyen on binlerce hayranınızdan mesaj aldım.

Atakum’da sizi ve sanatınızı seven on binlerin yoğun talebine karşılık, sizleri unutulmayacak bir konser programı için Atatürk’ün şehri Samsun’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Melek Mosso'nun konseri iptal edilmişti! Funda Arar ve Derya Uluğ da sahneye çıkmayacak

İlginizi Çekebilir Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak