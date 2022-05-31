CHP’li başkanın makam aracına yolda el koydular

Van'da yapılan çalıştaya katıldıktan sonra makam aracıyla Samsun'a dönmek üzere yola çıkan CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Erzurum'da jandarma tarafından durduruldu. AKP'li döneminden kalan borçlar nedeniyle Deveci'nin makam aracına haciz konuldu.

İsmail AKDUMAN

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CHP’nin Van’da gerçekleştirdiği Belediye Başkanları Çalıştayına katıldıktan sonra Samsun’a dönmek için yola çıkan CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin makam aracı Erzurum-Pasinler Karayolu’nda kontrol yapan jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Makam aracının AKP döneminde ki şirketin üzerine kayıtlı olduğunu ve şirketin SGK borcu nedeniyle makam aracı hakkında vergi dairesi tarafından yakalama emri çıkartıldığını öğrenen Başkan Deveci, jandarma karakoluna götürüldü. Başkan ve eşi Gülay Deveci karakolda yaklaşık 3 saat bekletildi.

“BORCA KARŞILIK BİNA VERDİK ALMADILAR”

Jandarmaların üstleriyle yaptıkları görüşmeler sonucunda makam aracı teslim edilen Deveci, AKP dönemindeki şirketin SGK borcunu yapılandırdıklarını ve aylık ödemelerinin de zamanında yapıldığını söyledi. Göreve geldiği günden itibaren AKP döneminden kalan borçlarla uğraştığını kaydeden Başkan Cemile Deveci, “Erzurum-Pasinler karayolunda jandarma aracımızı durdurdu.

Yapılan kontrolde makam aracımızın üzerine vergi borcundan dolayı yakalama emri çıkartıldığını belirterek aracı bağlamak istediler. Ben de alın araç sizin olsun ben gidiyorum dedim. Karakola gittik 2-3 saat jandarma karakolunda bekledik. Görevliler görüşme yaptılar daha sonra aracımızı bıraktılar. Vergi borcumuza karşılık Sağlık Bakanlığı’nın 3 yıldır kullandığı binayı teklif ettik almadılar.

Bu zamana kadar 30-40 aracımızı haciz yoluyla aldılar ama satmıyorlar ve çürütüyorlar. AKP’li belediyenin yerlerini borçlarına karşılık sorgusuz sualsiz alanlar bize gelince her türlü zorluğu yaşatıyor” diye konuştu.

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