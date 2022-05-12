CHP’li belediye düğün salonu kirasını 1 TL yaptı

Denizli'de CHP’li Merkezefendi Belediyesi yeni inşa ettiği düğün salonunun kirasını engelliler için 1 TL yaptı. Engelsiz Yaşam Akademisi kursiyeri Ramazan Okumuş sahneye çıkarak kız arkadaşı Tubu Kuran’a evlilik teklifinde bulundu.

Selami AYDIN

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Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi. Özel bireylerin katıldığı organizasyon belediyenin yeni hizmete açtığı Nergis Düğün Salonu'nda yapıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan son dönemde düğün salonu kiralarının aileleri zorladığını belirterek özel bireyler için kira bedelini 1 lira yaptıklarını duyurdu.

Yeni salonda yaptıkları ilk toplantıda Engelsiz Yaşam Akademisi kursiyerlerini ağırladıklarını söyleyen Doğan, “Biz sizleri çok seviyoruz. Bu anlamda yaşanabilir bir ilçe için, sizlerin hayatını kolaylaştırmak yerel yöneticilerin başlıca görevlerindendir. Bizler de bu noktada birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Birçok etkinliği sizlerle birlikte yapıyoruz. Sizleri evden çıkarmak, sosyal hayatın içine almak, aynı zamanda sizlerle birlikte yaşayan insanları, annenizi, babanızı ve kardeşlerinizi de hayata tutundurmak bizim için çok önemli” diye konuştu.

‘SALON KİRASI 1 LİRA’



Özel bireylerin mutlu olmasının kendilerine umut olduğunu söyleyen Doğan, “Size bir de müjdemiz var. Bu salonda düğün yapacak özel hemşerilerimiz salon kirası için sadece 1 lira verecek. Bizlerin belediyecilik anlayışı sözde değil özde.

Yaşanan sıkıntılar da bunu gerektiriyor. Bizler sizlerin, hayatın her alanında yanındayız ve yanında olacağız. Sizlerin yüzündeki bu tebessüm bizlere de umut veriyor. Etkinliklerimize gelin, evlere hapsolmayın. Bu engelleri hep birlikte aşacağız. Hep birlikte el ele verip yol alacağız. Güzel ve sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

‘SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ’

Etkinlik sırasında Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencisi 35 yaşındaki Ramazan Okumuş, 39 yaşındaki kız arkadaşı Tuba Kuran'a evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşını arayan ve şarkı söyleyen Ramazan Okumuş, “Aynı çatı altında mutlu ve mesut yaşamak için benimle evlenir misin? Tubacım seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin” dedi.

Duygu dolu anlar yaşayan Tuba Kuran evlilik teklifini, ‘Evet' diyerek kabul etti. Tuba Kuran'ın teklifi kabul etmesinden sonra salonda bulunanlar çifte alkışlarıyla eşlik etti.

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