CHP’li belediyede en düşük maaş 5 bin 250 lira oldu

Antalya Konyaaltı ilçe Belediyesinde geçtiğimiz günlerde belediye şirketlerinde çalışan işçilere yapılan 500’er lira maaş artışından sonra, bugün gerçekleştirilen Haziran ayı meclisinde de sözleşmeli personelin maaşında 500 liralık iyileştirme yapıldı. Zamlarla birlikte en düşük personel maaşı 5 bin 250 TL oldu.

İsmail AKIN

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Konyaaltı Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde, Başkan CHP’li Semih Esen'in talimatıyla belediye şirketlerinde çalışan personellerin maaşlarına 500'er liralık seyyanen zam yapılmıştı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 5 BİN 250 TL OLDU

Belediye çalışanlarının tabi oldukları toplu iş sözleşmelerine, Belediye İş ve Güvenlik İş sendikaları ile görüşmeler gerçekleştirerek yapılan ek protokollerden sonra, en düşük maaş 5 bin 250 TL'ye yükseltildi. Yine Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatıyla, belediye şirketlerinde çalışan personelin yanı sıra, sözleşmeli personeller için de 500'er liralık maaş iyileştirmesi Konyaaltı Belediyesi Haziran ayı meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

“MESAİ ARKADAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Türkiye'nin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini, vatandaşların ve kurumlarının da aynı ölçüde bu durumdan etkilendiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, imkanları dahilinde belediye personelini yüksek enflasyona ezdirmemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Esen, ‘'Bu amaçla belediye çalışanlarımızın tabi oldukları toplu iş sözleşmelerine, bağlı bulundukları sendikalarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, ek protokoller yaparak 500'er TL seyyanen zam yaptık. Böylelikle belediye çalışanlarımızın aldıkları en düşük ücreti 5 bin 250 TL'ye yükselttik. Belediye çalışanlarına yaptığımız artıştan sonra, sözleşmeli personellerimizin maaşlarında da meclisimizin onayıyla aynı oranda artış gerçekleştirdik. Mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun, güzel günlerde harcasınlar'' dedi.

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