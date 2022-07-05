CHP’li belediyede en düşük maaş 6 bin 300 lira oldu

CHP'li Bolu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 bin 500 lira olarak açıklanan asgari ücreti az buldu. Başkan Tanju Özcan, belediyede en düşük maaşın önümüzdeki aydan itibaren 6 bin 300 lira olduğunu açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zam oranını yüzde 30 olarak açıkladı. Asgari ücret zammı sonrasında yeni asgari ücret 5 bin 500 Türk Lirası olarak belirlendi. CHP’li Bolu Belediyesi ise, yüksek enflasyon ve ekonominin her gün kötüye gitmesini dikkate alarak, personel maaşını arttırdı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 6 BİN 300 TL

Belediye Başkanı Tanju Özcan, asgari ücrette yapılan ayarlamanın yetersiz olduğunu belirterek “Son gelen zamlar ve açıklanan enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda hükümetin verdiği 5 bin 500 liralık yeni ücretin yine yetersiz olduğunu görüyoruz. Enflasyon oranlarına bakıldığında asgari ücretin çok daha yüksek yapılması gerekiyordu. Biz işçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmemek için Bolu Belediyesi'nde en düşük maaşı 6 bin 300 olarak belirliyoruz” dedi. Maaş artışının önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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