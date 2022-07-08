CHP’li belediyeden aldıkları balıkçı barınağını kiraya çıkardılar

Ordu Gülyalı ilçesinde bulunan ve belediye ait olan balıkçı barınağı geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla CHP'li belediyeden alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne devredildi. Barınakta bulunan kulübeler yıkıldı. Yaklaşık 1 yıl atıl durumda kalan barınağı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 10 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıktı. CHP’li Torun, “Belediyemizi engellemek için yapılan işlemle halk cezalandırıldı” dedi.

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Gülyalı’da 36 yıldır belediyeye ait olan ve neredeyse harabeye dönen balıkçı barınağı için CHP’li Belediye Başkanı Ulaş Tepe, balıkçı kooperatifleri ile birlikte modern yeni bir proje geliştirdi.

Örnek bir balıkçı kulübesini de yaptırıp barınağa yerleştiren Tepe, projeyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü sırada geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla belediyeden alınıp İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne devredildi.

CHP’Lİ BELEDİYEDEN ALIP İHALEYE ÇIKARDILAR

36 yıldır belediyeye ait olan balıkçı barınağının İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne verilmesi üzerine Başkan Tepe’de projesini tamamlayamadı. Yaklaşık 1 yıldır atıl durumda kalan balıkçı kulübeleri, müdürlük tarafından kiraya çıkarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sitesinde yer alan ilanda, “İlimiz Gülyalı İlçesi Yeniköy Mahallesinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki 30.520,275 metrekare kara alanı ve 55.185,645 metrekare deniz alanı olmak üzere toplam 85.705,920 metrekare yüzölçümlü alan balıkçı barınağı olarak kullanılmak üzere l0 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir” denildi. İlanda kiralama işinde önceliğin balıkçı kooperatiflerinde olduğu belirtildi.

“BİZ DE KALSAYDI PROJEMİZİ BİTİRMİŞTİK”

Gülyalı Balıkçı Barınağının modernizasyonuyla ilgili proje hazırladıklarını belirten Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Mevcut görünümüyle vatandaşlarımızdan ve balıkçılarımızdan yoğun şikâyet alıyorduk. Balıkçı barınağı, gerçekten de ilçemize yakışmayan çarpık, harabe bir görüntüye sahipti. Kooperatif ve kullanıcılarıyla birlikte bir proje hazırladık. Yıllardır göz ardı edilen önemli bir sorunu çözecektik. İşi gücü bıraktılar ve barınağı bizden aldılar. Yaklaşık 1 yıldır atıl durumda. Bazı yerleri ve kulübeler yıkıldı. Biz de olsaydı şimdiye projemizi bitirmiştik. Şimdi yapılmaya kalkılırsa 3-4 kat fazla maliyet çıkacak. Bizim orayı yapmamızdan kimse rahatsız olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanı da rahatsız olmazdı. Kim yaparsa yapsın güç birliği istiyoruz” dedi.

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