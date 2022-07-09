CHP’li belediyeler şiddete karşı harekete geçiyor

CHP’nin doktor kökenli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, “İktidar gerekeni yapamıyorsa, belediyeler olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP'li belediye başkanları, başta sağlık personeli olmak üzere bazı meslek gruplarına yönelik saldırıların giderek artması üzerine, “İktidar yapmıyorsa şiddetle mücadeleyi biz yapalım” diyerek kampanya başlatacak. CHP'nin doktor kökenli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Merkezi yönetim gerekeni yapamıyorsa, belediyeler olarak biz elimizden geleni yapacağız. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ile Ağustos ayında yapacağımız toplantıda konuyu gündeme getireceğiz. Neler yapabileceğimizi hep birlikte değerlendireceğiz” dedi. SÖZCÜ'ye konuşan Savaş, şunları kaydetti:

– Belediye olarak şiddeti engellemek üzere bir kampanya yapmaya karar verdik. Tüm kurumlarla işbirliğine hazırız. Tek bir saldırıyı engellemek bile kazançtır.

– Kampanya ile hemşehrilerimize tüm iletişim imkanları ulaşacağız. Sağlık çalışanlarının şiddet nedeniyle yaşadığı tüm olumsuzlukların halk sağlığını ne kadar çok etkilediğini anlatacağız. Şehrimizin her tarafına bilgilendirici afişler asacağız, billboardlarımızda, sosyal medya kanallarımızda çalışmalar yapacağız.

– Bütünüyle şiddet konusunun örgün eğitim müfredatında olması gerektiğini düşünüyoruz, konunun eğitim sistemine dahil edilmesini isteyeceğiz.

Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Kavakçı doktorları hedef gösterdi

Eski Malezya Büyükelçisi Merve Kavakçı'nın kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mariam Kavakçı, Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından Türkiye genelinde grev yapan sağlık çalışanlarını hedef aldı. Mariam Kavakçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “İçki, şiddet ve insan ölümlerinin önde gelen sebeplerinden olmasına rağmen içkilerine laf ettirmeyen doktor arkadaşlar, masum hastaları mağdur ederek şiddeti protesto etmeye karar vermişler. Böyle yaparak ne değişecek acaba?”

Grev kararı nedeniyle kendisine ulaşan mağdurlar olduğunu öne süren Kavakçı, “Ayıplıyorum böyle doktorları, Allah ıslah etsin” paylaşımı yaptı.

Kavakçı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı #TTBkapatılsın etiketi ve “Bunlar doktorsa, sizin gibi doktorlar olmaz olsun” yorumuyla paylaşılan bir mesajı da paylaştı.

Bahçeli, doktorların eylemini ‘Gayrimeşru' ilan etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında, Konya Şehir Hastanesi'nde Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından doktorların greve gitmesinin ‘gayrimeşru bir eylem' olduğunu söyledi. Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

– Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın 2 gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayrimeşru bir eylem olarak değerlendiriyorum.

– Geçmişte PKK'nın şehit ettiği doktor, ebe ve hemşirelerimize sesi çıkmayan, bölücü terör örgütüne tepki göstermeyen Türk Tabipleri Birliği'nin sağlık sistemimizi kundaklama, doktorlarımızı istismar ve tedavi süreçlerini aksatma girişimi rezalettir, art niyetliliktir.