CHP’li Bülbül: İcra dosya sayısı 23 milyon 778 bine çıktı

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, AKP iktidarının hem vatandaşı hem de ülkeyi borç batağına soktuğunu verilerle açıkladı. “Son altı haftada vatandaşların borçlarında 91 milyar liralık artış yaşandı” diyen Bülbül, "İcra dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 485 bin adet artarak 24 Haziran itibariyle 23 milyon 778 bine çıktı” ifadelerini kullandı..

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Merkez Bankası'nın sadece 10-17 Haziran günlerinde brüt rezervinin 1,5 milyar dolar azalış olduğunu söyleyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “17 Haziran itibariyle brüt rezerv 101 milyar dolara düştü” dedi.

Bülbül, “AKP iktidarının kötü ekonomi politikası sonucu; Elde edilen verilerin de ortaya koyduğu üzere hem ülke hem de vatandaş borç batağına batmış durumda. Türkiye'nin uluslararası yatırım açığı Nisan ayında 2,3 milyar dolar küçülerek 236,8 milyar dolara geriledi. 17 Haziran itibariyle brüt rezerv 101 milyar dolara düştü. Brüt rezerv geçen yılın sonuna göre ise 10 milyar dolar azaldı. Swap borcu dahil net rezervi ise eksi 53,8 milyar dolar oldu. Hazinenin iç ve dış borç stoku mayısta bir önceki aya göre 238,2 milyar lira daha artarak 3 trilyon 364 milyar liraya kadar yükseldi” açıklamasını yaptı.

VATANDAŞIN BORÇLARINDA 91 MİLYAR ARTIŞ YAŞANDI

Kur korumaları mevduat hesabı açanlara verilen faiz tutarına değinen CHP'li Bülbül, “24 Aralık 2021'de 11,67 lira olan dolar kurundan altı ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açanlar altı aylık dönemde net olarak yüzde 48,9 oranında faiz elde ettiler. Hazineden ödenen bu faiz halkın cebinden çıktı. Son altı haftada vatandaşların borçlarında 91 milyar liralık artış yaşandı” dedi.

İCRA DOSYALARINDA YAŞANAN ARTIŞ

İcra dairelerinde bulunan dosyaların artışına da dikkat çeken CHP'li Süleyman Bülbül, “İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 485 bin adet artarak 24 Haziran itibariyle 23 milyon 778 bine çıktı. Çiftçi, emekli, esnaf, genç borçlu memleket borçlu. Vatandaşın alım gücü kalmadı, enflasyon yüzde 200'lere dayanmış durumda. Memleket bu durumdayken Saray ve yandaşları hayal dünyasında yaşamaya devam ediyor. Ama vatandaş bunun hesabını sandıkta soracak, tek adam rejimini sandıkta ilk seçimde gönderecek” ifadelerini kullandı.

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