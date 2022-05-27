CHP’li Bulut’tan Bakan Koca’ya ‘maymun çiçeği’ soruları

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına 'maymun çiçeği virüsü' hakkında yazılı soru önergesi verdi. Ülkelerin aşı stoku yarışına girdiğini kaydeden Bulut, Sağlık Bakanı Koca’ya, "Olası bir salgına karşı herhangi bir eylem planınız var mıdır?” diye sordu.

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CHP Adana Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına maymun çiçeği virüsü hakkında yazılı soru önergesi verdi. Bulut, dünyanın corona virüs salgınının yanı sıra son haftalarda maymun çiçeği salgınıyla da mücadele ettiğini belirterek, ülkelerin aşı stokuna gittiğini kaydetti.

DÜNYA AŞI STOKU YARIŞINDA

CHP'li Bulut, “Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika kıtalarında toplamda 21 ülkede Afrika kökenli maymun çiçeği hastalığına yakalanan yüzlerce vaka bildirilmiştir. Hastalığın hızla yayılmasının ardından birçok ülke hastalıkla temas edenlere hazırlıksız yakalanmamak için aşı için stok yarışına girerek, aşı siparişinde bulunmuştur” dedi.

Maymun çiçeği hastalığının, virüs taşıyan kişiyle uzun süre yoğun ve yakın temas ile geçtiğini; Hasta kişinin ya da hayvanın sıvılarıyla temas, ağız, burun salgıları ve döküntülerdeki sıvı ve cinsel temas yoluyla bulaştığını belirten Bulut, şöyle devam etti:

“Dünya Sağlık Örgütü, ‘Yaz mevsimi yaklaşırken büyük buluşmalar, festivaller ve partiler nedeniyle yayılımın hızlanmasından endişe ediyoruz’ derken, sosyal medya hesabınızdan hastalığa yönelik ‘müsterih olun’ açıklaması yapılmıştır.”

“EYLEM PLANINIZ VAR MI?”

CHP'li Bulut, Sağlık Bakanı Koca'ya yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“Olası bir salgına karşı herhangi bir eylem planınız var mıdır?

Ülkemizde maymun çiçeği hastalığı için herhangi bir aşı bulunmakta mıdır? Toplamda ne kadar aşı vardır? Bu aşılar hangileridir?

“AŞI SİPARİŞİNDE BULUNULDU MU?”

“Hastalığın görülme riskine karşı aşı siparişinde bulunulmuş mudur? Hangi ülkeden, kaç adet aşı sipariş edilmiştir?

-Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar mevcut mudur? Bu ilaçlar hangileridir?

-Ülkeye giriş çıkışlarda herhangi bir önlem alınmış mıdır?

-Halkı ve sağlık çalışanlarını hastalıkla ilgili bilgilendirmeye yönelik bir çalışmanız olacak mıdır?”

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