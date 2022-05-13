CHP’li Bulut’tan Kaftancıoğlu açıklaması: Bu karar tarihe kara bir leke olarak geçecek

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na ilgili Yargıtay kararına tepki gösterdi. Bulut, “AKP yeni bir siyasi mahkûm daha icat etti, o da Canan Kaftancıoğlu, İstanbul İl Başkanımız. Siyasi davalar ne hukukla ne vicdanla ölçülemez durumda, toplumun önüne, tarihe kara bir leke olarak geçecek” dedi.

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ilgili Yargıtay kararına tepki gösterdi. Yaşanan hukuksuzluklara AKP grubunun da itiraz etmesi gerektiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

“KARA BİR LEKE”

“AKP Grubu geldiği dönemlerde her zaman şunu söylüyordu: ‘Bu ülkede egemenlerin hukukunu kaldıralım. Hukuku kendi gücüyle var edelim, hukukun egemenliğini kuralım.’ Ama bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, ülkede hukuk, saray hukuku olmuştur ve daha kötüsü, Genel Kurulda AKP Grubunun gücü de yetkileri de vesayet altına alınmış ve saraya teslim edilmiştir. Böyle bir ülkede yaşıyoruz şu anda, organize bir kötülük içerisindeyiz. Siyasi davalar ne hukukla ne vicdanla ölçülemez durumda; toplumun önüne, tarihe kara bir leke olarak geçecek.”

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