CHP’li büyükşehir belediye başkanları Mersin’de buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Akdeniz’in incisi Mersin’de bir araya geldi. Yarın gerçekleştirilecek toplantı öncesinde kente gelen başkanları, Vahap Seçer ve Meral Seçer birlikte karşıladı.

Ali Ekber ŞEN

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CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının düzenli aralıklarla yaptığı toplantılarının bu seferki ev sahibi Mersin oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarını Mersin'de karşıladı.

Geleneksel hale gelen buluşma kapsamında kente gelen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, sonuç bildirisinin kamuoyuyla paylaşılacağı bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının yapılacağı otele bir gün öncesinden gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve eşi Gülsün Gürün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve eşi Gülseren Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'i, Başkan Seçer ve Meral Seçer birlikte karşıladı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Toplantının ardından başkanlar, hazırladıkları sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaşacak. Buluşma kapsamında Mersin'e gelen Büyükşehir Belediye Başkanlarının eşleri de gerçekleştirilecek toplantı boyunca kentin tarihi yerlerini gezecek. Başkanlar, 15 Mayıs Pazar günü kentten ayrılacak.