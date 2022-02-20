CHP’li Çakırözer: Her 5 merkezden birinde AKP’li eski vekil veya yakını var

AKP iktidarının yurtdışına büyükelçi atadığı eski AKP milletvekilleri, vekil yakınları ve Cumhurbaşkanlığı danışmanları Meclis'te gündem oldu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Yurtdışındaki her 5 merkezden birinde AKP'li eski vekil ya da yakını ya da Saray bürokratı var." dedi.

Kemal ATLAN

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TBMM'de dış politika üzerine konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dışişleri Bakanlığı'nda siyasi atamalar nedeniyle büyük moralsizlik olduğunu söyledi.

23 TEMSİLCİMİZ ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ VEYA YAKINI VAR

Gazeteci kökenli CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis’te yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanlığı dışından büyükelçi yapılan siyasi atamaları tek tek isim vererek açıkladı. Çakırözer, “Dış politikada başarının olmazsa olmazı Dışişleri Bakanlığımızın dış politikada yeniden etkin hâle gelmesidir. Kurumlar, içinde bulundukları binaların görkemiyle değil, o duvarların içinde çalışanların ürettiği nitelikli politikalarla değer kazanır.

Dışişleri Bakanlığı'nda büyük bir moralsizlik var. Yurtdışında 153 büyükelçilik ve daimi temsilciliğimiz var. Ben 23 tanesini tespit edebildim ama yaklaşık 30 tanesinde AKP'li eski milletvekilleri, yakınları ya da Saray bürokratları var. Yani her 5 merkezden birinde büyükelçilik koltuğunda doğrudan AKP'li eski vekiller ya da yakınları ile saray bürokratları oturuyor. Bazı isimler birinci turunu bitirip ikinci büyükelçiliğine bile gönderildi. Yeter artık elinizi vicdanınıza koyun!” dedi.

YETİŞMİŞ DİPLOMATLAR YILLARDIR GÖREV BEKLİYOR

Siyasi atamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'ndan yetişmiş onlarca kariyer diplomatının yıllardır Ankara'da görev beklediğine işaret eden Çakırözer şöyle devam etti:

“Ankara’da kimi evinde kimi Dışişleri Bakanlığında 40-50 yetişmiş büyükelçi yıllardır görev bekliyor. 30-40 yılını bu mesleğe adamış büyükelçiler 2022 zammıyla bile yoksulluk sınırının biraz üzerinde maaşlarla hâlâ devlete hizmet için görev bekliyor! Dışarıdaki büyükelçilerin dönme vakti geldi, dönecek. İçeridekiler gidecek, çocuğunun okulunu ayarlayacak ama bakıyorsunuz ortada kararname dahi yok! Koskoca bir yıl geçmiş. İnsanlar huzursuz beklemede. Lafa gelince ‘insani diplomasi' diyenlerin umurunda bile değil.”

MAĞDURİYETLERİN HUKUKİ HESABI SORULACAK

Dışişleri Bakanlığı'ndaki siyasi atamaların yarattığı sıkıntıların insani boyutunun yanı sıra hukuki bir boyutu da olduğuna işaret eden Çakırözer, “Dışişleri Bakanı'na sorarsanız Bakanlığı adaletli yönetiyormuş.

Adaletten bahseden Bakan Çavuşoğlu’nun gözden kaçırdığı bir şey var: Bu mesleğe otuz-kırk yılını vermiş, kendini yetiştirmiş onlarca büyükelçinin tamamen subjektif değerlendirmeler ve adam kayırma yöntemiyle yıllardır dış tayine gönderilmemesinin insani boyutunun yanında çok ciddi bir hukuki boyutu da bulunmakta. Bağımsız ve tarafsız yargının hâkim olacağı gelmekte olan yeni dönemde başka tüm haksızlıklar gibi bu keyfî atamaların da hesabı sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

HEVESLİ OLMAYIN, HEPİNİZİ GERİ ÇEKECEĞİZ

Konuşmasında siyasi atamaların tümünün iktidar değişiminde geri çekileceğinin de altını çizen Çakırözer, “Yeni atama listesinde kendine yer beğenmeye çalışan AKP’den eski milletvekilleri ve saray bürokratları varsa onlara da bir çift sözümüz var: Çok hevesli olmayın! Sanmayın ki kapağı atmak için gideceğiniz yerde rahat olacaksınız. İktidar değişikliğiyle ilk kararnamede döneceğinizi bilerek bu görevlere talip olun ya da baştan ‘Teşekkür ederim, istemem’ deyin ve kabul etmeyin” dedi.

23 İSMİ TEK TEK AÇIKLADI

Çakırözer konuşmasında Dışişleri Bakanlığı dışından atanan isimleri de şöyle sıraladı:

“Derya Örs – İran; İrfan Neziroğlu – Sudan; Mehmet Güllüoğlu – Tanzanya; Hamit Ersoy – Brunei; Kenan Yılmaz -Libya; Mehmet Yılmaz – Somali; Aşkın Asan – Endonezya; Ahmet Kavas, – Senegal; Cahit Bağcı – Azerbaycan; Tülin Kara – Makedonya; Ayşe Hilal Sayan – Kuveyt; Ayşe Usluer – Umman; Mahinur Özdemir Göktaş – Cezayir; Lütfullah Göktaş – Vatikan; Mustafa Göksu – Katar; Merve Kavakçı – Malezya; Gülnur Aybet – UNESCO; Kerem Alkin – OECD; Ozan Ceyhun – Avusturya; Abdulkadir Emin Önen – Çin; Şaban Dişli – Hollanda; Egemen Bağış – Çek Cumhuriyeti; Murat Mercan – ABD.”

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