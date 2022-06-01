CHP’li Çakırözer’den Mayıs ayı Basın Özgürlüğü Raporu

Meclis’e sunulan sosyal medya yasası yeni yasak ve sansürleri beraberinde getirirken, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in kamuoyu ile paylaştığı Mayıs ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nda RTÜK’ün televizyon kanallarına uyguladığı cezalar ve gazetecilere yönelik gözaltı, engellemeler ile ağır tazminat davaları dikkat çekti.

Kemal ATLAN

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Çakırözer, “Sadece bir gün içinde haber takibi yapan 6 gazeteci gözaltına alındı. Yine aynı günde onlarca gazeteci polis şiddetine maruz kaldı” dedi.

CHP'nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ifade ve basın özgürlüğü alanındaki Mayıs ayı ihlallerini hazırladığı Basın Özürlüğü Raporu ile kamuoyuyla paylaştı.

“GAZETİCİLER POLİS ŞİDDETİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI”

Mayıs ayında da 50'den fazla gazetecinin hakim karşısına çıktığını, 10 gazetecinin gözaltına alındığını açıklayan Çakırözer, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile Gezi Direnişinin 9. yıl anmalarını takip eden onlarca gazetecinin haber takibinin engellendiğini söyledi. Gazetecilerin polis şiddeti ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Çakırözer, “Gazeteciler Yılmaz Özdil, Barış Terkoğlu ve Can Bursalı hakkında yüksek tazminat davaları açıldı” dedi.

“GAZETECİLERİN HABER TAKİBİ ENGELLENDİ”

Çakırözer'in kamuoyu ile paylaştığı Mayıs ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nda dikkat çeken unsurlar şöyle sıralandı:

* 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Gezi Direnişinin 9. yıl dönümü gibi kitlesel eylemleri takip eden onlarca gazeteci polis tarafından engellenirken, aralarında Evrensel Gazetesi muhabiri Meltem Akyol, Birgün Gazetesi Muhabiri Gökay Başcan, Halk TV Muhabiri Ozan Demiriz, Flash haber TV muhabiri Dilan Polat'ın da bulunduğu 10 gazeteci gözaltına alındı.

* Ayasofya'da yaşanan tahribatı yerinde görüntülemek isteyen TELE 1 muhabiri Engin Açar gözaltına alındı.

* Gezi Direnişi protestolarını takip eden Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz, kameraman Mehmet Canbulat, TELE1 muhabiri Engin Açar, kameraman Umutcan Yitük ile AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç ve gazeteci Hayri Tunç'a polis şiddeti ile karşı karşıya kaldı. Gazetecilerin haber takibi engellendi.

“YİNE ADLİYELERDEN ÇIKAMADILAR”

* Gazeteciler Mayıs ayını da adliyelerde geçirdi. Mayıs ayında hakim karşısına çıkan gazeteci Reyhan Çapan 1 yıl 6 ay, Korkusuz Gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.

* Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Bianet muhabiri Ruken Tuncel, gazeteci Nazan Özcan ve Oktay Candemir hakkında sosyal medya paylaşımları, haberleri ve yazıları nedeniyle soruşturma açıldı.

TAZMİNAT CEZALARIYLA KORKUTMAK İSTİYORLAR

* Gazetecilere gözdağı vermek amacıyla açılan yüksek miktarda tazminat davaları Mayıs ayında da basın özgürlüğünü kısıtlamak için kullanıldı. Gazeteciler ve gazeteler haberler nedeniyle yüksek tazminat cezalarına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ın şikâyetiyle BirGün gazetesi ve muhabiri İsmail Arı 200 bin TL'lik manevi tazminat cezası ödemeye mahkûm edildi.

* Eren Keskin ve gazeteci Reyhan Çapan'a haberleri nedeniyle 25 bin lira para cezası verildi.

* Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal hakkındaki iddiaları ilişkin yazılar nedeniyle gazeteciler Barış Terkoğlu ve Can Bursalı ile Independent Türkçe'ye, 100'er bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

GAZETECİLERİ TEHDİTE CAYDIRICI CEZA YOK!

* Halkın haber alma hakkı için çalışan birçok gazeteci de Mayıs ayında tehditlerle karşı karşıya kaldı. Geçmişte olduğu gibi bu tehditlerle ilgili caydırıcı yaptırımlar uygulanmaması dikkat çekti.

* Mayıs ayında gazeteciler tehdit ve şiddete karşı karşıya kalırken, katıldığı bir televizyon programında gazetecileri tehdit eden AKP'li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'a bin 380 lira adli para cezası verildi.

* Halk TV Muhabiri Seyhan Avşar, kısadalga.net muhabiri Hale Gönültaş, gazeteci Seda Taşkın yaptıkları haberler nedeniyle sosyal medya üzerinden tehdit edildi.

“MUHALEFETİN SESİNİ DUYURANA CEZA YAĞDI”

* Mayıs ayında muhalefetin sesini duyuran televizyon kanallarına ceza yağdı. RTÜK, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜRGEV ve Ensar vakıflarından ABD'ye aktardığı paralarla ilgili açıklamasını yayınlayan Tele 1, KRT, Halk TV ve Flash Haber TV’ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

* RTÜK yine Mayıs ayında Gezi davasının ardından verilen mahkûmiyet kararlarını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın sözlerini yayınlayan KRT, Tele 1, Halk TV ve Flash Haber'e para cezası verdi.

* Öte yandan milletvekillerinin Meclis'te verdiği soru önergelerine ilişkin haber yapan gazetelerden de Basın İlan Kurumu savunma istedi.

SİTEYE DE, HABERE DE ERİŞİM ENGELİ BİTMİYOR

Mayıs ayında da çok sayıda tartışmalı erişim engeli kararıyla halkın haber alma hakkının engellendiğini vurgulayan Çakırözer,

“Etkin Haber, Yeni Demokrasi, Avrupa Haber'inde aralarında bulunduğu 7 internet sitesi Mayıs ayında da erişime engellendi.

Mayıs ayında; Adnan Oktar, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı ile Bursa Mudanya Üniversite'sine ilişkin iddialar, sahte kararlarla haberlerin yayından kaldırılmaya çalışılmasıyla ilgili haberler, Mersin Limanı'nda yakalanan uyuşturucu iddiaları ile ilgili köşe yazıları ve İfade Özgürlüğü Derneği'nin web sitesindeki içeriklere erişim engeli getirildi” dedi.