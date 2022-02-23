CHP’li Emir: Şehir Hastanesi inşaatında çalışan 3 bin işçi maaşlarını alamıyor

Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nin inşaatında çalışan 3 bin işçi aylardır maaşlarını alamıyor. İşçilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "İki yıl önce bitirilmesi planlanan hastanenin inşaatı halen yerinde sayıyor. Bakanlık, işçilerin maaşını ödemeyen yüklenici müteahhidi ise izlemekle yetiniyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı’nın 6 kente inşa etmeyi planladığı 6 ayrı hastane projesini iptal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de Ankara Etlik Şehir Hastanesi inşaatı maaş kriziyle gündeme geldi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, maaşlarını alamayan işçilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

İKİ YIL GEÇTİ, YERİNDE SAYIYOR

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü inşaatının 2018 yılında başladığını ve 2019 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini hatırlatan Emir, “Hedeflenen tarihin üzerinden iki yıl geçti ama inşaat yerinde sayıyor” dedi. Emir, şu ifadeleri kullandı:

– Sağlık Bakanlığının Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projesi çerçevesinde yürüttüğü proje skandala dönüşmüş durumda. Türkerler-Astaldi firmasının yükleniciliğini üstlendiği inşaatta taşeron firmalarda çalışan yaklaşık 3 bin işçi aylardır maaş alamıyor. İşçiler haklı olarak eylem yapıyor ve inşaat da ilerlemiyor.

“BEĞENMEZSENİZ ÇALIŞMAYIN”

– Kasım ayı maaşlarını yeni alan işçilere Aralık ayı maaşı da eksik yattı. Çünkü bir yandan da sigorta kayıtlarında asgari ücretle çalışıyorlar kalan kısım ise elden ödeme şeklinde yapılıyor. İşçilerin ek ücretleri elden alması Çalışma Bakanlığının da duruma seyirci kaldığını gösteriyor. Şu ana kadar Aralık ayı maaşlarının ancak asgari ücret olan kısmı yatırıldı. İşçilere bir de, ‘beğenmezseniz çalışmayın’ deniyor. Bakanlık izlemekle yetiniyor.

– Sağlık Bakanlığı da işçilerin, yüklenici müteahhit ve taşeron firmalar tarafından mağdur edilmesini izlemekle yetiniyor. Üstelik bir yandan da hastanenin inşaatı bir türlü bitirilemiyor. Yandaşlara rant için şehir hastaneleri projesini hayata geçiren AKP iktidarı, şimdi inatla sürdürdüğü hastane projelerini yönetemez duruma geldi.

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