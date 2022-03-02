CHP’li Erbay hasta yatağından seslendi: Yabancıya satılamaz

Covid-19 testi pozitif çıktığı için, Muğla'da özel hastanede kontrol altında tutulan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay hasta yatağından SÖZCÜ'ye konuştu.

Mustafa SARIİPEK

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Covid-19 testi pozitif çıktığı için iki günden bu yana Muğla'da özel hastanede kontrol altında tutulan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay hasta yatağından SÖZCÜ'ye konuştu. Dalaman Havalimanının İspanyollara devredilmek istenmesiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Erbay, “Stratejik bir bölgede olan havalimanı yabancıya devredilirken Osmanlı döneminde yaşanan kapitülasyonlar unutulmamalı” dedi.

Hastanedeki odasında yatarken başta Muğla olmak üzere ülke sorunlarıyla ilgili notlar aldığını belirten Erbay SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

DALAMAN HAVALİMANININ YÜZDE 60'I SATILDI

Geçen hafta, Yaşar Dede Arslan (YDA) Grup, Dalaman Havalimanı’nın imtiyaz haklarının yüzde 60’ını 140 milyon Euro karşılığında İspanyol Ferrovial’e bırakmak için anlaşma imzaladığı açıklanmıştı. 2042'ye kadar işletme hakkına sahip YDA Grup aynı zamanda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 2003'te Yap-İşlet-Devret modeline göre açtığı Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin yapım ve işletim ihalesini kazanmış, 2006'dan itibaren işletmesini sürdürüyor. İç ve dış hatlar terminallerinin işletme hakkı 705 Milyon Euro+KDV karşılığında YDA Grup tarafından devir alınmıştı.

ÖN PROTOKOL YAPILMIŞ, HENÜZ ONAY YOK

Kontrol amaçlı tutulduğu hastaneden konuşan ve satışla ilgili ön protokolü yapılan Dalaman Havalimanı ile ilgili Erbay şunları söyledi:

“Böyle bir satışı doğru bulmuyorum. Sonuçta bölgemizdeki en büyük ve en etkin firma. Stratejik bir kurum yabancılara geçecek. Bir sürü firmaları destekliyorlar, eğer ciddi bir parasal sıkıntısı varsa burayı da destekleselerdi.

Şimdi düşünebiliyor musunuz en önemli stratejik bölgede İspanyollar etkili olacak. Neden Kurtuluş Savaşı verildi? Kapitülasyonlar ortada. Osmanlı Devleti’nin verdiği kapitülasyonların çoğu iki taraf için geçerli olsa da ekonomisi güçlü olan taraf kapitülasyonlardan fayda sağlarken ekonomisi zayıf olan taraf kapitülasyonlardan zarar görmüştür. Bu unutulmamalı.”

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