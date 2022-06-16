CHP’li Erkek’ten Çan Belediye Başkanı’nın görevden alınmasına tepki

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek tepki gösterdi. Erkek, "Seçimle gelen seçimle gider. Henüz ortada iddianame bile yok" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün ‘rüşvet ve irtikap’ iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına ilişkin Çan Menderes Parkı’nda açıklama yaptı. Karara tepki gösterdi. Erkek’e Çanakkale CHP Milletvekili Özgür Ceylan’da eşlik etti.

“BİZİM İSTEĞİMİZ ADALET”

Yaşananların tamamen hukuksuzluk olduğunu savunan Ceylan, “Daha önce AKP Belediye Başkanı döneminde müfettiş raporuyla tespit edilen yolsuzluğa rağmen İçişleri Bakanı bu dosya için soruşturma izni vermemişti. Şu an doğru dürüst hiçbir delilin olmadığı bir dosya için başkanımız görevinden uzaklaştırıldı. Bu bile yargının ne kadar siyasallaştığını ve tarafsız olmadığını gösteren açık bir göstergedir. Bizim isteğimiz adalettir. Hiçbir CHP’li milim geri adım atmayacaktır. Bize atılan hiçbir çamur üzerimizde duramaz. Başkanımız kendine verilen emaneti korumuştur. Dava sonucunda da aklanarak korumaya devam edecektir.” diye konuştu.

“BİZİM EVLERİMİZDE AYAKKABI KUTULARI OLMAZ”

Ceylan’ın ardından konuşan Erkek ise Çan seçmeninin iradesine büyük saygısızlık yapıldığını kaydetti. Erkek, “Seçimle giden seçimle gider. Henüz ortada iddianame bile yok. Bülent Öz’ün evini bastınız, aradınız hiçbir şey bulamadınız. Belediyeyi aradınız, bastınız hiçbir şey bulamadınız. Bizim evlerimizde ayakkabı kutularımız olmaz. Bizim para transferlerimiz olmaz. Ama sizler, öyle bir ahlaksızlık ve çürümüşlüğün içine düşmüşsünüz. Anayasa, ‘Mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimseue suçlu muamelesi yapamazsınız’ diyor. Bırakın mahkeme kararını ne iddianame var, ne müfettiş raporu. Burada savcılara da sesleniyorum. Sizlerin de tek efendisi vardır. O da hukuktur. Siyasi baskıların altında ezilmeyin. Seçilmiş belediye başkanı yargı kararı olmadan görevden uzaklaştırılamaz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Çan Belediye Başkanı'nın görevden alınmasına CHP'den tepki: Demokrasiye darbe