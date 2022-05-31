CHP’li Gökçel: Hazine arazilerini peşkeş çekmekten vazgeçin

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, iktidarı hazine arazilerinin satılmasına yönelik çalışması nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Gökçel, "Hazine arazilerini peşkeş çekmekten vazgeçin” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, konut fiyatlarındaki artışı hazine arazilerinin konut yapmak isteyen vatandaşlara satılacağını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tepki gösterdi.

CHP'li Gökçel, “AKP'nin amacı konut fiyatlarını düşürmek değil, hazine arazilerini birilerine peşkeş çekmek” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ ENDİŞE İÇİNDE YAŞIYOR”

Artan inşaat maliyetlerinin altını çizen Gökçel, şunları söyledi:

“En temel insan hakkı barınma ve konuk hakkıdır. Son 1 yılda inşaat maliyetleri yüzde 102 arttı. AKP'nin plansız ve programsızlığı yüzünden vatandaşlarımız endişe içinde yaşıyor. İnşaat maliyetleri arttı. Vatandaşın gücü kira ödemeye yetmiyor. Ama AKP çareyi hazine arazilerinin satışında buluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı vatandaş hazine arazisi üzerine kendi konutunu yapacak diye açıklama yapıyor.

Vatandaşlarımızın kira ödeyecek durumu yok siz diyorsunuz ki ‘Hazine arazisini satalım size siz de buraya konut yapın' Burada sadece AKP'nin rant hırsı var, hazine arazilerinin birilerine peşkeş çekilmesi var. Derhal sosyal konut yapın. Vatandaş konut alabilsin ya da kirada uygun şekilde barınma imkânı bulabilsin. Hazine arazilerini satmaktan, peşkeş çekmekten vazgeçin.”

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