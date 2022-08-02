CHP’li Gökçen: KPSS sorularını inceledim, kimse buna tesadüf diyemez

KPSS'de soruların çalındığı iddiası ve ÖSYM'nin açıklamasıyla ilgili açıklamada bulunan CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Soruları inceledim. Kimse buna tesadüf diyemez. Buna tesadüf diyecekler, geçmişte tesadüf demiş olanları iyi hatırlasın” dedi.

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KPSS’de soruların çalındığı iddiaları siyasetçileri de harekete geçirdi. CHP’den iddialarla ilgili ilk açıklamalar gelmeye başladı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ÖSYM'nin KPSS sorularıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Gökçe Gökçen, “KPSS sorularını gördük. Yurt yapmamak yetmedi, işsiz bırakmak yetmedi, mülakatta elemek yetmedi. Sınav güvenliğine dair böylesi bir şüpheyi giderme kaygısı yok. Soruları inceledim. Kimse buna tesadüf diyemez. Buna tesadüf diyecekler, geçmişte tesadüf demiş olanları iyi hatırlasın” dedi.

Gökçen, “İnsanlar yıllarca düzenli bir iş bulmadan, bütün aile seferber olarak, kitap masrafından sosyal hayattan kopmaya kadar binbir bunalımla ve yine sizin yüzünüzden sonunu öngöremeden bu sınava hazırlanıyorlar ve 1 saatlik incelemeyle yaptığınız açıklama bu mu? Biraz saygınız olsun ama nerde!” ifadelerini kullandı.

“OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ”

Gökçen, “Bir zamanlar Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından olarak bilinen ÖSYM, artık en güvenilmeyen kurumlarından biri haline geldi. Gençlerin kendilerini, hayatlarını, geleceklerini emanet ettikleri ÖSYM; şüpheleri giderecek bir açıklama yapmaktan bile geri duruyor. Gençlerin geleceğine dair böyle bir umursamazlık hiçbir dönemde görülmedi. Sınava girmiş olan gençler bu haksızlığa isyan ederken, şimdi sınava girmemiş olan gençler bile ‘ben artık umudumu tamamen kaybettim, KPSS'ye girmeyeceğim' demeye başladı. Olayın bütün yönleriyle takipçisi olacağız.” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TALİMAT

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimine konuyla ilgili talimat verdiğini açıkladı.

Killik, “KPSS iddialarıyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdim. Parti yetkilerine derhal ÖSYM ile görüşmeleri talimatı verildi” dedi.

“YAYINEVİ TELEFONLARA ÇIKMIYOR”

Killik, iddialarda adı geçen yayınevi ile görüşmeye çalıştıklarını da açıklayarak, “Olayın diğer muhatabı Yedi İklim yayınevi telefonlarımıza çıkmıyor. Bu yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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